Xiaomi Fryer à un prix avantageux et d’autres bonnes affaires de la Black Week d’eBay | La technologie

Les meilleures promotions de la semaine du Black Friday sur eBay avec remise : mobiles, électroménagers, trottinettes électriques et bien plus encore.

Petit à petit, de plus en plus de magasins ouvrent pour la semaine de remises qui vient de commencer et qui culminera le vendredi 26 novembre, lors du Black Friday. Comme Amazon ou AliExpress l’ont déjà fait, c’est désormais eBay qui a commencé à afficher de nombreuses offres pour le Black Friday.

Au cours de cette semaine, le célèbre magasin fait la promotion de centaines de produits que vous pouvez obtenir avec des remises exceptionnelles. grâce au code de réduction spécial Black Friday.

Vous pouvez obtenir entre 20% et 40% de réduction sur une sélection de produits eBay en utilisant le code NOIRELEC avant d’effectuer le paiement.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

N’oubliez pas d’utiliser le code de réduction ou ils vous factureront le prix plein. De plus, beaucoup de ces produits sont expédiés depuis l’Espagne ou tout au plus depuis l’Europe, les délais de livraison sont donc beaucoup plus courts.

Si vous souhaitez gagner du temps et de l’argent sur vos prochains achats de Noël, ces offres seront intéressantes pour vous assurer d’avoir un appareil à offrir dans les prochains jours.

realme X50 Pro 5G – Offres Black Friday sur eBay

realme X50 Pro 5G sur eBay

realme X50 Pro 5G est un mobile très intéressant de realme, compatible avec les réseaux 5G, avec un grand écran de 6,4 pouces et très puissant, à tel point qu’il devient votre prochain mobile à jouer.

Il dispose d’un processeur Snapdragon 865 et du processeur graphique Adreno 650. Il dispose également de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Rien à redire, c’est son appareil photo principal de 64 Mpx et un appareil photo selfie grand angle de 32 Mpx et 8 Mpx. Oui, il a deux caméras frontales.

Sur les 450 euros que ça coûte, ils resteront à seulement 399 euros en appliquant le code NOIRELEC avant d’effectuer le paiement.

POCO X3 Pro – Offres du Black Friday sur eBay

POCO X3 Pro sur eBay

Ceci est un signe. Si vous voyez le POCO X3 Pro en vente dans un magasin, achetez-le ! Cela a été le succès d’Amazon au début du Black Friday au point où ils sont en rupture de stock. Mais sur eBay, ils restent et très bon marché.

Ce POCO X3 Pro avec 256 Go de stockage ne vous coûtera que 199,99 euros. Un prix très bas pour un mobile avec un processeur Snapdragon 860, 8 Go de RAM, un écran de 6,67 pouces à 120 Hz, un appareil photo de 48 mégapixels, une batterie de 5 160 mAh et une charge rapide.

Xiaomi Mi Band 6 – Offres du Black Friday sur eBay

Xiaomi Mi Band 6 sur eBay

Le bracelet d’activité préféré par des millions de personnes. Xiaomi Mi Band 6 il est en vente dès maintenant sur eBay Espagne, avec son nouvel écran couleur plus grand, la reconnaissance sportive, le suivi de la fréquence cardiaque, le compteur de pas et des fonctionnalités plus intelligentes.

Sur eBay vous pouvez déjà le prendre pour seulement 35,99 euros en appliquant le coupon NOIRELEC. Pour ces prix, c’est un achat sûr, comme nous en avons discuté dans notre revue.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – Offres du Black Friday sur eBay

Xiaomi Redmi Buds Pro 3 sur eBay

La dernière version des écouteurs sans fil Xiaomi est la Redmi Buds 3 Pro. Un casque avec de bonnes fonctionnalités et qui maintient le prix bas des produits de la gamme Redmi.

Ces écouteurs ont une suppression active du bruit, une double connexion Bluetooth, vous pouvez donc le connecter à deux appareils et le modifier en fonction de vos besoins. Et surtout, une bonne autonomie de 28 heures avec son boîtier de charge ou 4 heures de lecture.

Avec le code NOIRELEC Vous pouvez soustraire 14 euros et ainsi ils vous coûtent 55,99 euros.

Dreame F9 – Offres du Black Friday sur eBay

Dreame F9 sur eBay

C’est le nouveau meilleur ami de l’homme, et ce n’est pas un chien, c’est un robot aspirateur. Rêve F9 C’est un bon aspirateur robot qui pourra faire le tour de votre maison automatiquement pour la nettoyer de la poussière et des autres substances qui restent sur votre sol, en l’aspirant dans un réservoir interne.

Il dispose de 5 fonctions de cartographie avancées de votre maison pour éviter de heurter des murs ou des objets, il a une puissance d’aspiration de 2500 Pa, une autonomie de 2,5 heures et il dispose d’une connexion WiFi pour le contrôler où et quand vous le souhaitez.

Prenez-le pour 183,20 euros en appliquant le code NOIRELEC Sur ebay.

Xiaomi Mi TV P1 55 » – Offres du Black Friday sur eBay

Xiaomi Mi TV P1 55″ sur eBay

L’un des nouveaux modèles Xiaomi Smart TV à arriver en Espagne est ce Xiaomi Mi TV P1 de 55 pouces. Un bon téléviseur plein de fonctionnalités intelligentes et compatible avec la vidéo 4K proposée.

Il est compatible avec 4K, HDR, Dolby Vision et intègre également Android TV et Chromecast. Vous avez beaucoup plus d’informations dans notre analyse.

Obtenez cette Smart TV pour 469,99 euros sur eBay. Dans ce cas, aucun code n’est nécessaire. En attendant, sur Amazon, il coûte 470 euros.

Friteuse Xiaomi Mi Smart Air – Offres du Black Friday sur eBay

Friteuse Xiaomi Mi Smart Air sur eBay

Suite au succès du cuiseur à riz de Xiaomi, la célèbre friteuse sans huile de Xiaomi est arrivée. Et c’est comme ça, les petits électroménagers de Xiaomi sont très bien reçus, à tel point que vous pouvez emporter celui-ci avec vous Friteuse Xiaomi Smart Air pour très peu.

Il ne vous coûtera que 71,20 euros en appliquant le coupon NOIRELEC avant d’effectuer le paiement. Vous pouvez également l’obtenir sans réduction, pour 88 euros, sur Amazon.

KUGOO S1 Plus – Offres du Black Friday sur eBay

KUGOO S1 Plus sur eBay

Si vous souhaitez disposer d’une trottinette électrique pour vous déplacer dans votre ville et que vous en recherchez une avec une bonne autonomie et un prix imbattable, cette KUGOO S1 Plus c’est une bonne chance.

Avec l’apparition d’un scooter électrique de Xiaomi, mais certainement d’une autre marque, vous disposez d’un scooter avec un moteur de 350W, une charge maximale de 120 kilos, 3 modes de vitesse avec une limite de 25km/h et un autonomie de 30 kilomètres.

En utilisant le code BLACKELEC vous l’obtenez pour 50 euros de moins, en restant à 229 euros.

Realme Pad – Offres eBay Black Friday

Realme Pad sur eBay

Xiaomi s’est imposé comme un concurrent sur le marché des tablettes bon marché comme son Xiaomi Pad 5. Il s’agit de Realme Pad, une tablette avec un écran de 10,4 pouces, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui est très bon marché et parfait pour regarder des vidéos ou naviguer sur Internet.

Cette tablette peut vous coûter 199 euros en l’achetant maintenant sur eBay, au lieu des 259 euros qui sont son prix officiel.

Xiaomi Mi Camera 360 ° 1080p – Offres du Black Friday sur eBay

Xiaomi Mi Cam 360 ° 1080p sur eBay

Si vous voulez savoir à tout moment ce qui se passe dans votre maison et être averti s’il y a un mouvement ou un bruit étrange alors qu’il ne devrait pas y en avoir, cette caméra de sécurité Xiaomi Mi Cam 360 ° 1080p Il couvrira tous vos besoins.

Il dispose d’un capteur Full HD pour pouvoir voir et enregistrer des vidéos en haute définition. Il dispose également d’une vision nocturne, d’un son bidirectionnel et d’une connectivité WiFi pour vous connecter où que vous soyez.

Obtenez-le pour seulement 31,99 euros sur eBay en utilisant le code NOIRELEC.

