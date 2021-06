Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor et vivo travaillent sur une norme universelle de charge rapide pour téléphones mobiles | La technologie

in

Un document publié sur Internet révèle que Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor, vivo et d’autres marques chinoises travaillent sur une norme de charge rapide universelle pour les téléphones portables. L’objectif de ce mouvement est de réduire les coûts de développement, les déchets électroniques et autres problèmes dérivés de la multitude de technologies existantes.

Le téléphone mobile est un appareil essentiel pour des millions de personnes dans le monde qui ne peuvent pas passer un seul instant sans l’emporter avec elles. Pour cette raison, les constructeurs s’efforcent depuis des années non seulement d’étendre au maximum l’autonomie des bornes, mais aussi de développer des technologies de charge rapide afin que la batterie puisse être complétée en un temps record.

Les marques chinoises ont joué un rôle énorme dans l’avancement de la technologie de charge rapide, et chacun a travaillé sur sa propre norme pour l’implémenter sur leurs smartphones. Le dernier jalon a été marqué par Xiaomi il y a quelques semaines avec la démonstration de la progression de sa charge ultra-rapide HyperCharge, capable de compléter une batterie de 4 000 mAh en seulement 8 minutes.

Mais l’existence de normes multiples pose un certain nombre de problèmes. Ceux-ci incluent le coût de développement élevé, car les principaux acteurs doivent fabriquer des composants pour des clients individuels. De plus, le manque de compatibilité entre les appareils signifie une augmentation des déchets électroniques à long terme.

La charge rapide est l’une des caractéristiques les plus importantes des téléphones portables en 2021. Voyons comment cela fonctionne, les différents types qui existent, et quels sont ses avantages et ses inconvénients.

Afin de surmonter ces problèmes, Un groupe d’entreprises chinoises s’associe pour développer une norme de charge rapide universelle pour les smartphones. C’est ce qu’indique un document paru publié sur Internet, dans lequel on peut lire que les principaux fabricants du pays asiatique se sont associés pour mettre fin à ces obstacles.

Selon le rapport, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo et vivo, en collaboration avec Rockchip et l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication, ont signé un accord pour créer cette norme universelle de recharge rapide pour les téléphones mobiles.

Pour le moment, nous n’avons pas d’informations sur les caractéristiques de cette nouvelle norme, donc Il faudra attendre de connaître des détails comme la vitesse de chargement qu’il pourrait atteindre. Le document ne mentionne pas sa date éventuelle de présentation.