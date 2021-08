Xiaomi India a besoin d’une clarté réglementaire pour adopter les crypto-monnaies, déclare l’exécutif

Xiaomi India, la branche du sous-continent du principal fabricant de téléphones mobiles, s’intéresse au secteur des crypto-monnaies, mais a besoin de clarté réglementaire de la part du gouvernement.

Le directeur général de l’entreprise, Manu Jain, a déclaré dans une interview à The Economic Times : « Nous voulons attendre que tous les aspects réglementaires soient respectés. Bien sûr, la cryptographie est un domaine extrêmement intéressant et est le plus gros mot à la mode et se porte exceptionnellement bien. Mais, nous aimerions mieux comprendre du côté de la réglementation. »

Les derniers commentaires de Jain interviennent après que les activités de services financiers de l’entreprise ont à nouveau augmenté en 2021, avec une augmentation de 35% en glissement annuel au premier trimestre en raison de l’expansion vers davantage de produits financiers.

La société a activement diversifié ses produits en une plate-forme de prêt à spectre complet axée sur les paiements, les prêts et les assurances, en lançant des services de commerce électronique et de prêt en Inde l’année dernière.

L’Inde serait le plus grand marché de Xiaomi en dehors de la Chine, et aucun des deux pays n’est connu pour être particulièrement favorable à la cryptographie, car le gouvernement chinois examine de manière agressive le commerce et l’extraction de crypto-monnaie, et l’industrie indienne de la cryptographie est toujours confrontée à une incertitude réglementaire extrême.

Xiaomi Global et Xiaomi India n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

Xiaomi a récemment nié la participation à un effort d’un magasin Xiaomi portugais pour commencer à accepter les paiements Bitcoin (BTC). Mi Store Portugal a finalement abandonné son projet d’activer les paiements cryptés pour les appareils Xiaomi après que le fabricant chinois d’électronique a déclaré que le magasin n’était pas directement lié à ses opérations.