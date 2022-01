Xiaomi India a échappé aux droits de douane de Rs 653 crore: ministère des Finances

Agissant sur renseignement, le DRI avait lancé une enquête contre Xiaomi India et ses sous-traitants, a annoncé mercredi le ministère des Finances dans un communiqué. L’évasion fiscale a eu lieu entre avril 2017 et juin 2020.

La Direction du renseignement fiscal (DRI) a déclaré que la branche indienne du fabricant chinois de téléphones portables Xiaomi avait échappé aux droits de douane de Rs 653 crore via la sous-évaluation des importations.

« Au cours de l’enquête, il est apparu que les » redevances et droits de licence « payés par Xiaomi India à Qualcomm USA et à Beijing Xiaomi Mobile Software, Chine (partie liée de Xiaomi India), n’étaient pas ajoutés à la valeur transactionnelle des marchandises importées par Xiaomi India et ses sous-traitants », a déclaré le ministère.

Xiaomi India vend la marque de téléphones mobiles Mi, qui sont soit importés par Xiaomi India, soit assemblés dans le pays en important des pièces et des composants par les sous-traitants de l’entreprise. Les téléphones de marque Mi fabriqués par des fabricants sous contrat sont vendus exclusivement à Xiaomi India, dans le cadre de l’accord contractuel.

Les preuves recueillies par le DRI ont indiqué que ni Xiaomi India ni ses fabricants sous contrat n’avaient inclus le montant de la redevance payée par Xiaomi India dans la valeur imposable des marchandises importées par eux, ce qui est en violation de l’article 14 de la loi douanière de 1962, et Règles d’évaluation en douane (détermination de la valeur des marchandises importées), 2007.

« En n’ajoutant pas » redevances et droits de licence « à la valeur de la transaction, Xiaomi India échappait aux droits de douane, étant le bénéficiaire effectif de ces téléphones portables importés, de leurs pièces et composants », a déclaré le ministère.

