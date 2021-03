Xiaomi investit des milliards dans la fabrication de ses propres voitures électriques – .

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a fait quelques annonces importantes cette semaine. La société a annoncé lundi les membres restants de la famille Xiaomi Mi 11, notamment les Mi 11 Lite, Mi 11i, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Mardi, Xiaomi a présenté le Mi Mix Fold, qui est son premier pliable et comprend le premier appareil photo à objectif liquide au monde.

Mais Xiaomi est plus que de simples smartphones, bien que le fournisseur d’Android intensifie certainement son jeu pour profiter de l’incapacité continue de Huawei à rivaliser en Occident. Xiaomi a annoncé un nouveau portable, un chargeur sans fil universel et un projecteur Android TV plus tôt cette semaine, la plus grosse bombe étant tombée mardi. Xiaomi fabriquera sa propre voiture électrique, comme le prétendaient les rumeurs de la semaine dernière.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé lors de l’événement du 30 mars que Xiaomi créerait une toute nouvelle filiale avec un investissement initial de 10 milliards de yuans (1,52 milliard de dollars). La société prévoit d’investir 10 milliards de dollars au total au cours des 10 prochaines années dans le projet de voiture électrique. L’exécutif agira également en tant que PDG de la nouvelle entité.

«La décision a été prise après de nombreuses rondes de délibérations entre tous nos partenaires, et ce sera le dernier grand projet entrepreneurial de ma vie», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Je suis prêt à mettre toute ma réputation personnelle en jeu et à me battre pour l’avenir de notre véhicule électrique intelligent! Je suis déterminé à conduire mon équipe à lutter pour le succès du véhicule électrique Xiaomi. »

Lei Jun a souligné les efforts massifs de Xiaomi pour fabriquer son propre véhicule électrique, ce qui semble avoir été une priorité absolue au cours des 75 derniers jours. Mais Xiaomi n’a révélé aucun détail réel sur le véhicule électrique qui sortira des laboratoires de sa filiale.

On ne sait pas à quoi ressemblera la voiture lors de son lancement et combien cela coûtera-t-il. Xiaomi réduit généralement ses concurrents avec ses produits, de sorte que le premier véhicule Xiaomi pourrait être moins cher que les modèles concurrents. Des rapports précédents affirmaient que Xiaomi battrait Apple sur le marché.

Xiaomi pense avoir suffisamment d’expérience dans la fabrication de toutes sortes d’appareils électroniques, y compris les smartphones, les téléviseurs et les gadgets pour la maison intelligente, pour développer un projet plus ambitieux comme une voiture électrique. On ne sait pas si le véhicule sera une voiture autonome, mais tout le monde dans l’entreprise travaille sur des véhicules autonomes.

Lei Jun a évoqué les avantages uniques de Xiaomi dans la fabrication de voitures dans une lettre aux employés – comme suit:

Les véhicules électriques intelligents ont fondamentalement transformé le modèle commercial de l’industrie automobile traditionnelle, et Xiaomi a la compréhension la plus profonde du modèle commercial de service Internet basé sur le matériel; Xiaomi possède l’expérience la plus étendue en matière d’intégration logicielle et matérielle, et le savoir-faire de fabrication le plus approfondi de l’industrie Internet; Xiaomi possède un écosystème intelligent qui est le plus grand en termes d’échelle, le plus diversifié en termes de catégorie de produits et le plus actif en termes de connexions utilisateurs; Xiaomi dispose de nombreuses technologies de base qui peuvent être appliquées au secteur des véhicules électriques intelligents; Xiaomi a une marque puissante et une base d’utilisateurs solide, avec la confiance et le soutien de Mi Fans du monde entier; Xiaomi dispose d’abondantes ressources en espèces qui lui permettent d’investir en toute confiance.

En d’autres termes, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour obtenir des détails spécifiques sur la première voiture Xiaomi.

Top Deal du jour Le double-rabais fou sur Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.