Xiaomi lance en Espagne Smartmi, sa marque d’électroménagers intelligents pas chers | La technologie

Xiaomi Smartmi entre sur le marché espagnol avec une nouvelle marque axée sur les appareils intelligents qui sont toujours nécessaires.

Estamos acostumbrados a publicar multitud de noticias sobre productos de Xiaomi, en una amplia gama de dispositivos que, en general, no acaban estando disponibles en nuestro país y que se quedan en China teniendo que apostar por la importación, algo que a veces no es tan bonne idée.

Xiaomi est une marque qui ne concerne pas seulement les téléphones portables, mais est également spécialisée dans d’autres types d’appareils technologiques tels que les appareils électroménagers, et en particulier ces petits appareils idéaux pour l’été et qui sont les premiers articles que nous pourrons acheter Smartmi, une marque qui arrive maintenant en Espagne et qui vise à offrir la meilleure qualité possible à un prix abordable pour tous les budgets.

Pour le moment, vous pouvez accéder au site officiel de Smartmi en Espagne, où vous pouvez en apprendre un peu plus sur cette marque d’appareils électroménagers intelligents, et où nous n’avons que cinq produits disponibles dans son catalogue, bien que la société ait promis que lors du prochain mois en auront beaucoup plus.

Par exemple, les cinq produits avec lesquels Smartmi est entré sur le marché espagnol c’est deux ventilateurs intelligents, deux purificateurs d’air et un humidificateur d’air.

Parmi la gamme de ventilateurs que nous aurons à disposition au cours des prochaines heures, se trouvent les Ventilateur sur pied Smartmi 3 Il possède un générateur d’ions chargés négativement capable de purifier l’air. Ensuite, il y a un autre ventilateur, niveau inférieur, le Ventilateur debout 2S, qui ne possède pas de purificateur d’air intégré comme le précédent.

En ce qui concerne les purificateurs d’air, nous avons le Purificateur d’air Smartmi Il dispose d’un filtre HEPA H13 capable d’absorber les odeurs, la fumée et les particules. Nous avons également le Purificateur d’air Smartmi P1, une version plus petite et plus portable, mais elle absorbe également le pollen et les nanoparticules de l’air.

Enfin nous avons l’humidificateur Humidificateur à évaporation Smartmi 2 plus conçu pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes sensibles ou allergiques et qui purifie l’air sans générer de vapeur. Il est capable d’éliminer 99% des bactéries de l’eau et son capteur de capacité nous avertira si nous devons remplir le réservoir à tout moment.

Ce sera l’entreprise technologique espagnole CPS, spécialisé dans les solutions de communication et l’électronique grand public, distributeur officiel de la marque Smartmi pour l’Espagne et le Portugal, et sera en charge de fournir aux clients la garantie et le service après-vente.