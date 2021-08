Xiaomi lance la version bêta de MIUI 12 basée sur Android 12 pour le Mi 11

in

Xiaomi a apparemment commencé à tester la version bêta de MIUI 12.5 basé sur Android 12 pour le Mi 11, un pronostiqueur a partagé sur Twitter. La sortie intervient quelques jours seulement après que Google a déployé la dernière version bêta d’Android 12, ce qui la rapproche de sa version finale.

Les tests marquent le déploiement de la première version interne de MIUI 12.5 depuis que Xiaomi a rejoint la soirée de mise à jour bêta d’Android 12 en mai avec d’autres OEM, selon les développeurs XDA. À cette époque, le fabricant de téléphones chinois a commencé à semer sa propre version bêta d’Android 12 sur le produit phare Mi 11 Ultra, Mi 11, le Mi 11 Pro uniquement en Chine et le Mi 11i (vendu sous le nom de Mi 11X Pro en Inde et sous le nom de Redmi K40 Pro en Chine). Cependant, cette mise à jour n’incluait que la version vanille d’Android 12, sans saveur MIUI en plus.

C’est un peu étrange, cependant, que la version bêta de MIUI 12.5 n’a atterri que sur le Mi 11. Il reste à voir quand la société poussera la mise à jour vers les Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro, qui sont parmi les meilleurs téléphones Android. sur le marché.

La version bêta fermée n’est également disponible qu’en Chine pour le moment, ce qui signifie qu’elle n’est pas préchargée avec les services Google Play ou les applications Google. On ne sait pas grand-chose sur les fonctionnalités que Xiaomi introduira dans la version basée sur Android 12 car il s’agit de tests internes, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps avant de voir les changements.

