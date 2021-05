Xiaomi lance l’aspirateur robot le plus fin au monde capable de nettoyer sous presque tous les meubles | La technologie

Avec seulement 5,5 cm d’épaisseur, le nouvel aspirateur robot de Xiaomi est le plus fin au monde et est capable de nettoyer sous presque tous les meubles. En plus de passer l’aspirateur, il nettoie également et est doté de technologies.

L’aspirateur robot est devenu l’un des appareils électroménagers incontournables dans les maisons. De plus en plus de gens lui donnent une chance, et ce n’est pas étonnant: ils offrent une aide inestimable pour garder les sols propres dans toute la maison.

Cependant, bien qu’ils aient beaucoup évolué au fil des ans, ils ne sont pas parfaits. À ce jour, l’un de leurs plus gros problèmes est que leur corps est trop épais, ce qui les empêche de nettoyer sous beaucoup de meubles.

Le nouvel aspirateur robot de Xiaomi arrive pour résoudre ce problème. Nous parlons de Robot ultra mince Xiaomi Mijia, un appareil qui, comme son nom l’indique, possède un corps ultra-fin, lui permettant de se glisser sous les meubles comme aucun autre modèle disponible sur le marché.

Le robot ultra fin Xiaomi Mijia il n’a que 5,5 cm d’épaisseur et son diamètre est de 32,3 cm, mesures idéales pour atteindre tous les coins de la maison, même sous le canapé dans les modèles qui n’ont pas le renfoncement trop bas.

Mais, bien qu’il soit extrêmement fin, le nouvel aspirateur robot de Xiaomi ne se passe de rien et intègre une technologie de pointe. Il a une caméra ToF frontale et des capteurs de haute précision pour reconnaître les obstacles et les esquiver intelligemment. Il peut percevoir les caractéristiques de l’espace et calculer la distance aux obstacles avec précision, dévier pour éviter les collisions et ajuster son itinéraire si nécessaire.

Le robot Xiaomi Mijia Ultra Thin cartographie la maison et effectue une planification d’itinéraire dynamique, en s’ajustant en temps réel si nécessaire. Grâce à l’application, vous pouvez programmer le nettoyage de manière personnalisée, soit en choisissant l’ordre des pièces, soit en sélectionnant des zones délimitées spécifiques. Il est également possible de créer des murs virtuels que le robot ne peut pas traverser.

Nous avons préparé le guide définitif si vous souhaitez acheter un aspirateur robot qui garde la maison propre, vous trouverez ici tout ce dont vous devez tenir compte.

Le nouvel aspirateur robot de Xiaomi a un moteur sans balai avec une puissance d’aspiration de 2000 Pa. Il propose quatre niveaux pour ajuster la puissance en fonction des besoins de chaque instant. La fonction de récurage peut également être ajustée en régulant le débit d’eau.

L’appareil a deux conceptions de conteneur. D’une part, il y a un récipient à poudre de grande capacité de 500 ml, et de l’autre, un récipient qui combine une section de poudre de 200 ml et un réservoir d’eau de 220 ml.

Pour le moment, l’aspirateur robot ultra-fin de Xiaomi est uniquement en vente en Chine au prix de 2499 yuans, 318 euros au taux de change actuel. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir s’il atteint également les marchés internationaux.