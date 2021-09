Xiaomi lance les nouveaux modèles de la série Redmi Smart TV en Inde

TL;DR

Xiaomi a lancé deux nouveaux modèles de la série Redmi Smart TV en Inde. Les écrans se présentent sous des formes de 32 et 43 pouces. Le prix commence à Rs 15 999.

Xiaomi propose déjà une sélection relativement large de téléviseurs en Inde, y compris des modèles de marque Redmi avec panneaux 4K. Cependant, il ajoute deux nouveaux ensembles budgétaires à son écurie. Aujourd’hui, la société a dévoilé la nouvelle série Redmi Smart TV en Inde, proposant deux ensembles de 32 pouces et 43 pouces.

L’écran de 32 pouces offre une résolution de 720p, tandis que son grand frère atterrit avec un panneau 1080p plus dense. Les deux ensembles incluent l’algorithme Vivid Picture Engine de Xiaomi pour améliorer la reproduction des couleurs, des contrôles plus granulaires sur la qualité de l’image et des raccourcis clavier pour accéder directement à Netflix ou Amazon Prime Video à partir de la télécommande Mi.

En interne, les Redmi Smart TV sont alimentés par un chipset quad-core avec un GPU Arm Mali-G31 MP2 couplé à 1 Go de RAM. Vous bénéficiez également de 8 Go de stockage interne pour les applications Android 11 TV. Les deux ensembles exécutent le lanceur Patchwall 4.0 avec prise en charge intégrée de la notation IMBd et plus de 75 chaînes en direct gratuites.

Pour l’audio, les haut-parleurs de 20 W de l’ensemble prennent en charge Dolby Audio, DTS HD et DTS Virtual X pour la simulation de son surround.

Les ensembles budgétaires comprennent deux ports HDMI avec un mode automatique à faible latence pour les joueurs, deux ports USB, une entrée AV, une prise casque 3,5 mm, une vis d’antenne et un port Ethernet pour Internet filaire. De plus, les ensembles incluent la prise en charge du Wi-Fi double bande ainsi que le Bluetooth 5.0 pour l’audio sans fil. Les smarts Miracast et Chromecast sont également disponibles.

Série Redmi Smart TV : Prix et disponibilité

Le modèle Redmi Smart TV de 32 pouces coûtera Rs 15 999 (~ 217 $), tandis que le modèle 43 pouces coûtera Rs 25 999 (~ 353 $). Les deux ensembles seront disponibles via Amazon India à partir du 28 septembre.