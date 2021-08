Xiaomi lance les tablettes Android Pad 5 et Pad 5 Pro avec des écrans TrueTone rapides, de grosses batteries et un design élégant

Xiaomi prend un grand coup chez Samsung.

Xiaomi a lancé les Pad 5 et Pad 5 Pro, ses premières tablettes en trois ans. Les Pad 5 et Pad 5 Pro se vantent d’un design élégant, d’écrans rapides, de chipsets puissants et de grosses batteries avec prise en charge de la charge rapide. Fondamentalement, Xiaomi prend un grand coup chez Samsung ici, ce qui ne signifie que de bonnes choses pour ceux qui envisagent une tablette Android bien conçue qui n’est pas une “Galaxy”. Aux côtés des Pad 5 et Pad 5 Pro, Xiaomi a également lancé le Mix 4, son premier téléphone avec une caméra sous-écran.

Comme on pouvait s’y attendre, le Pad 5 et le Pad 5 Pro sont pour l’instant une affaire uniquement en Chine. On ne sait pas si et quand Xiaomi les apportera sur les marchés internationaux, y compris l’Inde à ce stade.

Prix ​​Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro

Le Pad 5 commence à 1 999 CNY (environ 23 000 Rs) pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 256 Go de stockage vous coûtera 2 299 CNY (environ 26 500 Rs).

Le Pad 5 Pro est disponible en Wi-Fi ou 5G (plus Wi-Fi). Le Wi-Fi uniquement Pad 5 Pro commence à 2 499 CNY (environ 28 700 Rs) tandis qu’une version avec 256 Go de stockage coûtera 2 799 CNY (environ 32 000 Rs). Le 5G Pad 5 Pro sera proposé dans une configuration unique de 8 Go/256 Go pour 3 499 CNY (environ Rs 40 200).

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro spécifications et fonctionnalités

Les Pad 5 et Pad 5 Pro sont tous deux équipés d’un écran LCD « 2,5K » de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Le panneau prend en charge une profondeur de couleur de 10 bits et une fonction TrueTone pour ajuster automatiquement la base de température de couleur de l’éclairage ambiant. Les deux tablettes peuvent lire du contenu Dolby Vision et HDR10. Ils contiennent également une configuration à quatre haut-parleurs avec prise en charge du son Dolby Atmos.

Le Pad 5 Pro est alimenté par un système sur puce Qualcomm Snapdragon 870 tandis que le Pad 5 dispose d’un Snapdragon 860 édulcoré. Le logiciel est MIUI 12.5.

Le 5G Pad 5 Pro est livré avec une configuration à double caméra 50 + 5MP à l’arrière tandis que son modèle Wi-Fi uniquement remplace le principal par un appareil photo 13MP moins puissant. Le Pad 5 a un seul appareil photo 13MP à l’arrière. Les deux tablettes sont livrées avec une caméra frontale de 8MP.

Le Pad 5 Pro a une batterie de 8 600 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W. Le Pad 5 a une batterie plus grande de 8 720 mAh mais plafonne à une charge rapide de 33 W.

Le Pad 5 et le Pad 5 Pro sont tous deux compatibles avec les accessoires propriétaires, notamment un couvercle de clavier magnétique intelligent et un stylet Xiaomi avec batterie intégrée et taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

