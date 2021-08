Xiaomi lance Mi Band 6, Mi TV 5X et quatre autres produits en Inde

TL;DR

Xiaomi a lancé sept nouveaux produits en Inde. Les principaux lancements incluent le Mi Band 6, le Mi TV 5X et le Mi Notebook Ultra. La société a également lancé un routeur, une caméra de sécurité domestique, etc.

Xiaomi a organisé aujourd’hui son événement en ligne «Smarter Living» en Inde, au cours duquel il a annoncé une série de nouveaux produits, notamment le Mi Band 6, le Mi TV 5X, le Mi NoteBook Ultra, etc. Bien sûr, certains de ces produits ne sont pas tout neufs et font juste leur chemin vers l’Inde maintenant. Voici une rupture complète.

Mi Bande 6

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Mi Band 6 est devenu mondial en avril. Par rapport à son prédécesseur, le tracker de fitness dispose d’un écran AMOLED plus grand de 1,56 pouce, du double du nombre de modes d’activité (30 au total) et d’une surveillance de l’oxygène dans le sang. Il peut également suivre la qualité de la respiration pendant le sommeil en plus de proposer des fonctionnalités attrayantes telles que la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, une autonomie de 14 jours, une résistance à l’eau de 5ATM, etc. En Inde, Xiaomi a fixé le prix du Mi Band 6 à Rs 3 499. Vous pouvez vous rendre ici pour en savoir plus sur le Mi Band 6 et ses spécifications. Vous pouvez également lire notre critique du Mi Band 6 ici. Le groupe sera disponible à partir du 30 août sur Amazon et Mi Home store.

Mi TV 5X

Il semble que Xiaomi n’ait pas encore abandonné la marque Mi sur ses nouveaux téléviseurs intelligents. Le Mi TV 5X est un téléviseur 4K disponible en trois tailles : 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces. Les trois modèles présentent une résolution de 3 840 x 2 160 et un rapport écran/corps supérieur à 95 %. Ils prennent également en charge Dolby Vision, HDR 10 et Dolby Atmos pour le son.

Xiaomi a superposé le système d’exploitation Android TV (Android 10) avec sa nouvelle interface utilisateur PatchWall 4. Vous obtenez de nouvelles fonctionnalités sur le skin de Xiaomi, telles que l’intégration IMDb, ainsi que des attributs existants tels que la recherche universelle, le mode enfants, les recommandations intelligentes, etc.

Les options de connectivité sur le nouveau Mi TV 5X incluent trois ports HDMI 2.1, deux ports USB, un port Ethernet, un port audio optique, une prise casque 3,5 mm et une entrée AV.

Le Mi TV 5X est au prix de 31 999 Rs pour le modèle 43 pouces, de 41 999 Rs pour le modèle 50 pouces et de 47 999 Rs pour la version 55 pouces. Les ventes commencent le 7 septembre via Mi.com, Flipkart, les magasins Mi Home et Croma.

Mi Notebook Ultra

Le Mi NoteBook Ultra comprend des processeurs Intel Core de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe. Il dispose d’un écran IPS de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2 560 x 1 600. Vous obtenez jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne sur l’ordinateur portable.

Xiaomi affirme que la batterie 70WHr du nouveau Mi NoteBook Ultra peut durer jusqu’à 12 heures et que l’ordinateur portable peut atteindre 50% de charge en seulement 45 minutes.

Pour la connectivité, il comprend la prise en charge du Wi-Fi 6, un port USB-C, un port USB 3.2, un port USB 2.0 et un seul port HDMI. L’appareil dispose également d’une webcam intégrée sur le panneau supérieur et d’un clavier rétroéclairé.

Pour les logiciels, vous obtenez l’édition Windows 10 Home à bord.

Le Mi NoteBook Ultra commence à Rs 59 999 et monte à Rs 76 999 en Inde. La société a également lancé le Mi NoteBook Pro en Inde. L’ordinateur portable a déjà été lancé en Chine et coûte Rs 56 999 en Inde. Les deux ordinateurs portables seront disponibles à partir du 31 août dans les magasins Mi.com, Amazon et Mi Home.

Autres lancements

Outre les produits clés susmentionnés, Xiaomi a également lancé le Mi Router 4A Gigabit Edition et la Mi 360 ° Home Security Camera 2K Pro en Inde. Les deux produits de maison intelligente sont au prix de 2 199 Rs et 4 499 Rs, respectivement. Vous pouvez également vous procurer une paire de chaussures de course de marque Xiaomi pour Rs 2 699 à partir du 26 août.