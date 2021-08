Xiaomi lance MIUI 12.5 Enhanced pour ses meilleurs téléphones et ce sont les améliorations | La technologie

Le dernier né de Xiaomi est une version de MIUI visant à améliorer les performances des appareils haut de gamme de l’entreprise. Ils ont baptisé cette version du logiciel MIUI 12.5 Enhanced et ses améliorations sont divisées en quatre groupes.

Le mois d’août était une période assez ennuyeuse en ce qui concerne les lancements de produits et les nouvelles technologiques. La seule chose marquante ce mois-ci a été mise par Samsung avec ses nouveaux terminaux Galaxy Note. Mais même cela a changé, quoique pour le mieux.

Maintenant, Samsung ne sort plus d’appareils Note, et août est le mois destiné à présenter ses nouveaux équipements pliables, ses écouteurs et ses montres. Ce n’est pas la seule entreprise qui a lancé des produits ce mois-ci, Honor est également revenu sur le ring et, semble-t-il, cela par la grande porte.

Xiaomi n’est pas loin, en effet, il a défrayé la chronique ces derniers jours grâce à son événement dans lequel il a dévoilé un terminal capable de cacher la caméra frontale, ses nouvelles tablettes Android et un chien robot. Allez, il est venu chargé de nouvelles.

Il peut sembler que le mois n’a plus à offrir, mais ce n’est que le coup d’envoi de ce qui nous attend jusqu’à la fin de l’année. En réalité, Il semble que Xiaomi ait laissé quelque chose dans le pipeline lors de sa présentation et qu’il soit apparu aujourd’hui, MIUI 12.5 Enhanced.

MUI 12.5 Enhanced, la version MIUI pour vos mobiles haut de gamme est déjà une réalité

Cette version de MIUI aurait été spécialement développée pour offrir aux terminaux haut de gamme de Xiaomi un ajout de puissance, d’efficacité et d’intelligence. C’est du moins ainsi que cela est décrit dans la publication sur le réseau social Weibo, où a été faite l’annonce de cette version du logiciel.

MIUI 12.5 Enhanced se concentre sur l’amélioration de quatre éléments clés des terminaux haut de gamme de Xiaomi. Dans l’infographie qui annonce cette nouvelle version du logiciel, il est fait référence à des termes qui n’avaient pas été vus dans MIUI jusqu’à présent.

Stockage de liquideBien qu’il puisse sembler qu’il soit question de quelque chose de révolutionnaire, cela fait en réalité référence au fait que Xiaomi a réussi à arrêter la dégradation de la mémoire. Désormais, la dégradation sera inférieure à 5% sur une période de 36 mois d’utilisation.

Mémoire atomique, cette amélioration permet à l’appareil d’avoir plus de stockage libre à utiliser. Comment? Xiaomi commente que la gestion de la mémoire a été améliorée grâce à des méthodes plus efficaces lors de la compression des fichiers.

Focus sur l’informatique, Xiaomi veut empêcher et accélérer le comportement des terminaux avec MIUI 12.5 Enhanced. Cela se fera grâce à 51 scénarios prédéfinis qui seront appliqués aux moments nécessaires afin que le terminal réponde mieux et plus rapidement.

Équilibre intelligent, cette amélioration est centrée sur la consommation d’énergie. Ce que MIUI 12.5 Enhanced veut faire, c’est que les appareils aient une performance équilibrée avec la consommation, l’énergie soit utilisée au maximum. Cela se fera grâce à l’aide de l’Intelligence Artificielle.

Téléphones compatibles MIUI 12.5 améliorés

Xiaomi a commenté que les appareils haut de gamme seront ceux qui recevront cette nouvelle version du logiciel. La liste est assez concise : Xiaomi Mix 4 ; Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11 Pro; Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10 et Mi 10S.

La surprise est que les appareils Redmi pourront également profiter de cette nouvelle version de MUI: Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K30S Ultra et Redmi K30 Pro. Cela ouvre la possibilité que les appareils POCO puissent également recevoir cette mise à jour.

Quant à la date de sortie de la nouvelle version, Xiaomi l’a fixée au 13 août. Pour le moment, la version MIUI 12.5 Enhanced restera en Chine, il faudra attendre de voir s’il franchit les frontières.