Xiaomi lance Redmi Note 10S en Inde, Redmi Watch vient en remorque

Xiaomi a lancé le Redmi Note 10S et la Redmi Watch en Inde.

Le Redmi Note 10S commence à Rs 14 999, tandis que la Redmi Watch arrive à Rs 3 999.

Xiaomi a lancé le Redmi 10S en Inde après avoir précédemment dévoilé le téléphone pour les marchés mondiaux. L’appareil étend la gamme Redmi Note 10 existante dans le pays, qui comprend les Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max.

Les derniers emplacements pour smartphone quelque part entre le Redmi Note 10 et la variante Pro. Il est livré avec un écran AMOLED FHD + de 6,43 pouces. Cependant, ne vous attendez pas à la fréquence de rafraîchissement rapide de 120 Hz du Note 10 Pro. Vous obtiendrez le taux de rafraîchissement standard de 60 Hz sur le Redmi Note 10S, qui est le même que le vanilla Note 10.

Le jeu de puces MediaTek Helio G95 est alimenté par le Redmi Note 10S, associé à 6 Go de RAM et à 64 Go / 128 Go de stockage.

La durée de vie de la batterie ne devrait pas être un problème avec une capacité de 5000 mAh sous le capot. Associez-le à un chargeur rapide intégré de 33 W et vous avez beaucoup à faire.

Dans le département d’imagerie, le Redmi Note 10S surpasse le capteur principal du Note 10 standard. Il obtient un jeu de tir 64MP à la tête d’un pack de quatre capteurs de caméra principaux, dont un appareil photo ultra-large 8MP, un capteur macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. L’appareil comprend également un capteur selfie 13MP placé dans un trou de perforation centré.

Le téléphone sera livré avec une version provisoire de MIUI 12.5 prête à l’emploi.

Redmi Note 10S Inde prix et disponibilité

Le Redmi Note 10S sera mis en vente en Inde à partir du 18 mai pour 14999 Rs (~ 203 $) pour le modèle 64 Go et 15999 Rs (~ 217 $) pour la variante 128 Go. À ce prix, le Note 10S rivalisera avec le Realme 8, qui comprend également le SoC Helio G95 et correspondra à d’autres spécificités de base pour le téléphone. La seule différence est que le téléphone Realme est livré avec un jeu de tir selfie 16MP et une charge de 30W.

Spécifications de la montre Redmi

Xiaomi a lancé la Redmi Watch en Chine l’année dernière et le portable arrive seulement maintenant en Inde.

L’appareil d’entrée de gamme dispose d’un écran carré de 1,4 pouces avec une protection en verre incurvé 2,5D.

Vous aurez 11 modes sportifs sur la montre Redmi, y compris la course à pied, le cyclisme, la marche, le tapis roulant, la natation, etc. Vous pourrez également suivre votre sommeil avec le portable ainsi que la surveillance de la fréquence cardiaque, la respiration guidée et plus encore.

La montre sera également dotée d’un GPS intégré, vous n’aurez donc pas à dépendre de votre téléphone pour suivre vos mouvements.

Un 230mAh alimente l’appareil et Xiaomi affirme qu’il peut fournir jusqu’à 12 jours d’utilisation. La montre Redmi dispose également d’une résistance à l’eau de 5ATM qui lui permet de fonctionner jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Prix ​​et disponibilité de la Redmi Watch

La montre Redmi sera mise en vente en Inde à partir du 25 mai au prix de 3 999 Rs (~ 54 $). Cela va contre les montres de fitness bon marché d’Amazfit.