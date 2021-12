Xiaomi lance tranquillement une clé de streaming 4K avec décodage AV1 et un gros inconvénient

Il fonctionne sous Android TV 11, pas Google TV

Xiaomi est principalement connu pour ses smartphones et ses appareils portables, mais il vend également des boîtiers de streaming et des clés sous Android TV. L’année dernière, la société a lancé le Mi TV Stick en Europe et en Inde, qui regroupait un ensemble respectable de fonctionnalités pour son faible prix. Cette année, la société est de retour avec une itération plus puissante de sa clé de streaming avec décodage matériel AV1 et prise en charge du streaming 4K : le Xiaomi TV Stick 4K.

Bizarrement, Xiaomi n’a fait aucune annonce formelle concernant le lancement de son dernier stick de streaming. Au lieu de cela, il a simplement fait vivre la page du produit sur son site Web mondial, comme l’a repéré pour la première fois @AndroidTV_Rumor.

Le Xiaomi TV Stick 4K contient un processeur Cortex-A35 quadricœur et un GPU Mali-G31 MP2 associés à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. La clé prend en charge DTS HD et Dolby Atmos ainsi que les codecs VP9 et H.265. Plus important encore, il prend en charge le décodage matériel AV1, qui offre une compression jusqu’à 30 % supérieure à celle du H.265. Netflix a commencé à diffuser son contenu à certains de ses abonnés en utilisant AV1, tandis que YouTube utilise déjà ce codec pour diffuser du contenu sur les appareils pris en charge.

Côté connectivité, le Xiaomi TV Stick 4K prend en charge le Wi-Fi 5 GHz et le Bluetooth 5.0. Il se branche directement sur le port HDMI de votre téléviseur, l’alimentation lui étant acheminée via le port MicroUSB. La télécommande Bluetooth fournie comprend des boutons dédiés pour Google Assistant, Netflix et Prime Video.

Malheureusement, le Xiaomi TV Stick 4K fonctionne sur Android TV 11 au lieu de Google TV. Realme possède déjà une clé de streaming 4K exécutant Google TV, donc si vous avez l’intention d’opter pour l’offre de Xiaomi, vous manquerez les recommandations personnalisées et les autres améliorations apportées par la nouvelle interface utilisateur.

Par rapport au Mi TV Stick, la version 4K contient des mises à niveau notables dans certains domaines clés – plus de RAM, un processeur plus rapide et la prise en charge du codec AV1, bien qu’il aurait été bien de voir Xiaomi augmenter également le stockage interne à 16 Go.

Il n’y a pas de mot sur le prix, mais le prix du Xiaomi TV Stick 4K devrait être le même que celui du Mi TV Stick.

