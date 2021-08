Xiaomi lance un mini «Thermomix» intelligent qui cuit à la vapeur, chauffe et mijote | La technologie

C’est la cuisinière multifonction intelligente que vous recherchiez pour préparer les meilleurs plats.

Si vous aimez cuisiner mais que vous n’avez pas beaucoup de temps libre pour préparer les plats que vous avez en tête, sûrement une cuisinière multifonction intelligente peut être l’un de vos meilleurs alliés, et si c’est de Xiaomi bien mieux.

Así que cuando nos hemos enterado que Xiaomi Mijia ha lanzado en la financiación colectiva de Xiaomi Mall una olla de cocción multifunción inteligente de 1,5 l, nos hemos hecho eco de una noticia porque podría ser uno de tus próximos electrodomésticos, y te explicamos por Quoi.

Cependant, cette cuisinière intelligente Mijia dispose d’un Puissance nominale de 1000 W et il est capable de chauffer très rapidement tout ce qui se trouve à l’intérieur. Cependant, ils prétendent qu’il ne faut que six minutes pour chauffer 1 litre d’eau jusqu’au point d’ébullition. Il a neuf niveaux de puissance de feu capables de satisfaire différents besoins de cuisson.

D’autre part, il prend en charge la cuisson à la vapeur, le ragoût et l’ébullition, et pourtant les utilisateurs ont accès à 50 recettes via l’application. La bonne chose est que ce n’est pas nécessaire ou que vous ayez de l’expérience en cuisine, car il vous suffit de sélectionner l’une des recettes souhaitées et d’ajouter les ingrédients qui vous sont indiqués.

À partir de là, la casserole régulera automatiquement la chaleur au bon niveau jusqu’à ce que les aliments soient cuits et vous pourrez même le contrôler à distance, il ne serait donc pas nécessaire que vous soyez dans la même pièce une fois que vous avez ajouté les ingrédients.

Il affirme également qu’il est valable pour un bol lorsqu’il est éteint en plus de son utilisation comme smart pot lors de son allumage. Il a également un Écran OLED, protection contre les hautes températures et l’intérieur est fabriqué à l’aide d’une ligne en acier inoxydable adapté au contact alimentaire.

À l’heure actuelle, il a un prix d’environ 26 dollars au changement en financement collectif, mais une fois lancé à partir du 15 septembre, nous pouvons l’acheter sur le marché de l’importation à environ 30 dollars au changement.