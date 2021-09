Xiaomi lance un nouveau mobile pas cher, le Redmi 10, que vous pouvez désormais acheter pour 159 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La première du Redmi 10 est un petit événement : un mobile solvable à un prix abordable et également avec une remise… que demander de plus ?

Le Redmi 7 ou le Redmi 8 étaient les mobiles les plus vendus en Espagne lors de leur commercialisation. Vient maintenant le Xiaomi Redmi 10, un smartphone au design élégant, un écran 90 Hz, 4 Go de mémoire, un appareil photo 50 MP et une batterie 5 000 mAh, pour un peu plus de 150 euros. Impressionnant!

Attrape-le Xiaomi Redmi 10 mobile avec 20 euros de réduction, il reste à seulement 159,99 euros, expédié et vendu par Amazon en une journée.

Comme c’est la tradition dans la gamme Redmi, nous sommes confrontés à un mobile avec un grand écran Full HD+ de 6,5 pouces, qui cette fois travaille à 90 Hz. C’est génial pour les jeux, ou moins de fatigue oculaire qu’un écran 60 Hz.

Doté d’un processeur Helio G88 et d’un écran 90 Hz, ce mobile explose le marché des mobiles bon marché en raison de son faible coût.

Il a aussi la technologie Synchronisation adaptative, quelque chose que l’on ne voit généralement que dans le haut de gamme. Ajustez la fréquence de rafraîchissement au contenu utilisé à l’écran pour économiser la batterie.

Les Xiaomi Redmi 10 a le processeur MediaTek Helio G88 à 8 cœurs équipé de l’IA pour améliorer les photos. Avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le matériel photographique se compose de quatre caméras arrière avec un capteur principal 50MP, un appareil photo ultra grand angle 8MP, un appareil photo macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale fait 8 Mpx.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Une autre caractéristique du Redmi est sa grande autonomie. A une batterie de 5 000 mAh, qui fournit suffisamment d’énergie pour tenir toute la journée sans aucun problème.

Il a aussi charge rapide à 18 W et comprend un chargeur de 22,5 W dans la boîte.

Bref, un mobile très complet et équilibré, qui est également en vente en Espagne avec une réduction de prix temporaire.

Saisir Xiaomi Redmi 10 mobile avec 20 euros de réduction, il reste à seulement 159,99 euros, expédié et vendu par Amazon en une journée.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.