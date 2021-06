Xiaomi lance un système de cuisine intelligent alternatif au Thermomix pour seulement 50 euros | La technologie

Xiaomi veut vous aider à cuisiner avec cette machine de cuisson intelligente qui rendra tous vos plats beaucoup plus riches.

Dans une société où les gens ont de moins en moins de temps pour cuisiner, il est clair que s’entourer d’un robot de cuisine ou de n’importe quelle machine de cuisson intelligente est l’une des meilleures décisions, non seulement parce qu’ils sont capables de faire des plats très délicieux, mais parce que ils vont nous libérer ce temps dont nous avons tant besoin de nous reposer.

Comment pourrait-il en être autrement, Xiaomi Il travaille également sur différentes machines pour nous faciliter la vie en tant que cuisiniers, et en ce moment, une machine de cuisine intelligente est dans le financement collectif de Youpin que vous allez adorer.

La machine Soliste CJ01 Il a un grand volume de 3 l, ce qui nous permet de cuisiner pour trois ou quatre personnes en même temps en même temps. C’est un appareil intelligent, car il dispose de quatre modes de cuisson, dont faire sauter, braiser, frire et cuire à la vapeur.

Si vous ne voulez pas trop vous compliquer la vie, vous pouvez rendre efficace l’un de vos modes et recettes prédéfinis pour préparer les plats courants les plus délicieux, mais grâce à l’application dédiée que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone portable, vous pouvez personnaliser d’autres aspects tels que le temps de cuisson ou encore la température pour donner à vos plats leur propre personnalité.

Le meilleur de tout, c’est que grâce à sa poignée on peut faire fonctionner la machine en temps réel, il suffit donc d’introduire tous les ingrédients dans la machine, de la couvrir avec le couvercle et de la configurer via la poignée ou via l’application.

Si vous êtes intéressé à prendre cette machine, elle commencera à être expédiée au public à partir du 21 juillet à un taux de change de seulement 78 $ (50 euros), un montant assez abordable compte tenu du nombre de fonctions que possède cette machine de cuisson. .