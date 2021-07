Xiaomi lance une imprimante photo pas chère et portable

L’une des premières choses qui attire l’attention de ce produit est que sa finition est assez intéressante, car il offre un matériau de fabrication résistant (polycarbonate) et ses lignes sont très carrées, il s’adapte donc parfaitement à différents endroits, comme le coffre de une voiture. De plus, Xiaomi a pensé à la portabilité de ce produit, qui pèse 1,4 kilo et a des dimensions de 124,6 x 205 x 85,4 millimètres, car il offre entre autres protection contre l’eau -et les empreintes digitales- et ses composants sont certifiés contre l’oxydation, ce qui est plutôt positif.

Le contrôle du nouvel accessoire de la société asiatique s’effectue de plusieurs manières. Pour commencer, il offre une connectivité Wifi, qui permet un accès sans fil et, c’est un élément vital dans les conditions de mobilité. Pour aider à envoyer les photos afin que tout s’adapte et que les paramètres appropriés soient établis, une application compatible avec iOS et Androïd. De plus, certains boutons physiques sont inclus dans l’imprimante, tels que le bouton d’alimentation et le bouton de déconnexion de la connectivité sans fil lui-même (pour l’utilisation de câbles, il existe un port USB type C qui, en plus, vous permet de recharger votre batterie 2 300 mAh et qui offre une autonomie de plus de 100 exemplaires avec une qualité standard). L’un des meilleurs accessoires Xiaomi pour votre mobile.

Options d’impression sur ce produit Xiaomi

Voici plusieurs détails à souligner, comme par exemple que la résolution offerte par cet appareil est 300 x 300 ppp (en feuilles ayant des dimensions maximales de 100 x 148 millimètres). La technologie d’impression polarisée qu’il utilise permet de l’utilisation des couleurs au pouvoir de représenter des images de réalité augmentée (AR) à l’aide d’un module spécial inclus dans l’imprimante. Un détail supplémentaire : la vitesse offerte par ce nouveau modèle Xiaomi est assez bonne, puisqu’il est possible d’obtenir une photo complète en seulement 59 secondes.

Imprimantes mobiles : comment choisir et lesquelles sont les meilleures

Avec un système de démontage et de changement de consommables simple, propriétaires mais peu coûteux d’après ce que j’ai communiqué (inférieur à 5 euros pièce), cette imprimante offre une large compatibilité dans les formats d’image qu’elle supporte et permet d’utiliser la technologie AirPrint apr que l’utilisation sans fil soit aussi efficace que possible. ils ne manquent pas LED l’information, qui est toujours un bon détail pour s’assurer que son statut est connu, offre une large représentation de couleurs (1 670) avec jusqu’à 256 niveaux de changement qui lui permet d’être compatible avec Xrite PANTONE.

Disponibilité et prix de cette nouvelle imprimante

A partir d’aujourd’hui, il est possible d’obtenir ce nouveau produit Xiaomi sur son site Youpin, avec un déploiement limité à la Chine pour le moment (il faut donc recourir à l’importation). Quant au prix, ce que vous devez payer pour obtenir cet accessoire est de 699 yuans, ce qui la monnaie reste à environ 90 euros, ce qui est vraiment bas pour ce qu’il offre. Pas assez pour vous ? Ne manquez pas cette compilation avec les meilleurs appareils Xiaomi.