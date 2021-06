Xiaomi lance une montre intelligente pour enfants avec prise en charge des appels vidéo pour seulement 50 euros | La technologie

in

C’est la montre connectée idéale pour les plus petits de la maison, et elle assurera leur sécurité.

Sûrement à plus d’une occasion, vos enfants vous ont demandé de porter une montre connectée à leur poignet, ce que vous aurez sûrement rejeté car ce type d’appareils électroniques n’est pas recommandé pour les plus petits de la maison, à moins qu’il ne s’agisse d’une nouvelle montre connectée. de Xiaomi.

Alors que les montres intelligentes bon marché ou même les bracelets d’activité peuvent être également valables pour les garçons et les filles, la vérité est que ce ne sont pas des appareils conçus pour les plus petits. C’est pourquoi Xiaomi a lancé une nouvelle version de sa gamme de montres Montre de téléphone 4G pour enfants MITU, maintenant sous la nouvelle version 5C, qui prend même en charge les appels vidéo.

L’existence principale de ces dispositifs est pour que nous ayons bien localisé les petits dans la maison, surtout lorsqu’ils sont à l’école, pour savoir qu’à aucun moment il ne leur arrive rien ou même pour rester beaucoup plus calme lorsqu’ils sont avec d’autres de nos les proches.

Alors ce nouveau Xiaomi MITU Montre de téléphone 4G pour enfants Montre intelligente 5C Il est compatible avec la 4G et avec divers opérateurs télécoms en Chine.

Cette montre n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car elle est même compatible avec l’assistant vocal Xiao AI, et est étanche à 20 m. L’un des éléments les plus particuliers de cette montre c’est qu’il dispose d’une caméra frontale grand angle qui vous permet de passer les appels vidéo susmentionnés, avec laquelle nous pouvons, à tout moment, contacter les plus petits pour avoir une image claire de la situation.

Aussi la montre offre localisation précise faire localiser l’enfant à tout moment. Et c’est que grâce à cette horloge, on peut aussi suivre l’activité et même l’emploi du temps précis des enfants, même sur le chemin du retour qui va de l’école à notre domicile, pour être totalement serein qu’il n’ait pas vraiment dévié du chemin .

D’autre part, il a un Écran couleur 1,4 pouces, très attrayant et avec une interface grand écran, de sorte qu’il soit facile à utiliser pour les plus petits.

Cette montre de téléphone 4G pour enfants MITU 5C a un prix modéré, en particulier environ 379 yuans, ce qui représente environ 50 € à changer.