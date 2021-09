Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi apportera le 11 Lite 5G NE en Inde le 29 septembre. Il s’agit essentiellement d’une version améliorée du Mi 11 Lite 4G qui a été lancé dans le pays il y a à peine trois mois. Le 11 Lite 5G NE remplace le système sur puce Qualcomm Snapdragon 732G par un chipset Snapdragon 778G en gardant le reste des spécifications et la conception de base identiques à ceux du Mi 11 Lite 4G.

Beaucoup diront que le 11 Lite 5G NE est le téléphone que Xiaomi aurait dû lancer en Inde en premier lieu. Mais il y a plus que ce que l’on voit. Le 11 Lite 5G NE est techniquement un « nouveau » produit (le NE signifie en fait nouvelle édition) qui a été annoncé hier lors de l’événement mondial de Xiaomi qui a également vu la société lancer quelques autres téléphones premium, les 11T et 11T Pro. Donc, d’une certaine manière, Xiaomi n’aurait jamais pu lancer le produit en Inde en juin.

Mais ce qu’il aurait pu faire, c’est lancer le Mi 11 Lite 5G, qui existait à ce moment-là. La «nouvelle édition» est pratiquement le même téléphone avec un chipset différent. En fin de compte, et comme cela est largement rapporté, la raison pour laquelle Xiaomi ne l’a probablement pas lancé en Inde, et pourquoi un téléphone comme le 11 Lite 5G NE existe aujourd’hui est en partie due à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons vu bon nombre de ses téléphones, y compris le populaire Redmi Note 10, subir une hausse de prix récemment.

Lire aussi | “Pénuries de la chaîne d’approvisionnement, augmentation des frais d’expédition responsables de la hausse des prix des smartphones”, déclare Xiaomi

Quant à savoir pourquoi Xiaomi a lancé le Mi 11 Lite 4G, eh bien, votre supposition est aussi bonne que la nôtre.

Mais comme mentionné précédemment, le 11 Lite 5G NE est un Mi 11 Lite 4G avec un chipset Snapdragon 778G. Cela signifie que Xiaomi devrait à nouveau vanter son «design mince et léger», un peu comme avec le modèle 4G, avec en plus qu’il contient désormais des bandes 5G mondiales et devrait offrir des performances plus rapides. Vous pouvez en savoir plus sur le Mi 11 Lite 4G ici pour plus de détails sur la conception, l’affichage, les appareils photo et la capacité de la batterie.

Il y aura bien sûr des changements de prix et le prix du 11 Lite 5G NE devrait être un peu plus élevé par rapport au Mi 11 Lite 4G. Xiaomi a fixé un prix de vente conseillé global de 369 euros (environ Rs 32 000) pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera 399 euros (environ Rs 34 500). Surveillez cet espace pour plus de couverture sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE dans les jours à venir.

