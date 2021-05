Xiaomi lancera Redmi Watch, Redmi Note 10S en Inde le 13 mai

Redmi a lancé sa première montre intelligente, Redmi Watch, en Chine en novembre de l’année dernière.

Dans la foulée du lancement des séries Mi 11 Ultra, Mi 11X et du téléviseur intelligent Mi QLED de 75 pouces, Xiaomi se prépare à lancer deux nouveaux produits en Inde le 13 mai, cette fois sous sa bannière Redmi abordable. Alors que l’un d’eux est un smartphone appelé Redmi Note 10S, l’autre verra Redmi faire une incursion dans une toute nouvelle catégorie, alias smartwatches, avec la Redmi Watch.

Redmi a lancé sa première montre intelligente, Redmi Watch, en Chine en novembre de l’année dernière. La même montre intelligente a ensuite été rebaptisée Mi Watch Lite pour certains marchés internationaux. Étant donné que Redmi n’a qu’une seule smartwatch dans son portefeuille, pas de points à deviner, Redmi Watch est le produit qui devrait être lancé en Inde le 13 mai à moins que Xiaomi ne bascule un interrupteur ou quelque chose et lance autre chose.

Comme sur des roulettes, Xiaomi a commencé à taquiner le produit sur les réseaux sociaux. Il envoie également des invitations aux médias pour l’événement de lancement virtuel. Et bien qu’il n’ait pas encore nommé explicitement le produit, une silhouette du produit avec son cadran carré partagé dissipe de nombreux doutes. Xiaomi a également confirmé que le produit appartenait à la catégorie des vêtements portables, ce qui met également les choses en perspective. Si cela ne suffisait pas, Xiaomi a également mis en place une page de destination dédiée au produit, laissant peu de place à l’imagination.

Selon la page, la montre Redmi sera livrée avec plus de 200 cadrans de montre, 11 modes sportifs et une multitude d’intelligence de remise en forme, y compris la surveillance du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et la respiration guidée.

La montre Redmi se vend actuellement en Chine pour un peu moins de Rs 3500 et le prix en Inde devrait être sur des lignes très similaires – comme la plupart des produits Xiaomi.

La marque Mi de Xiaomi vend déjà une smartwatch, la Mi Watch Revolve, en Inde. Ce sera la première fois que Redmi en lancera également un.

Parallèlement à la montre Redmi, Xiaomi lancera également le Redmi Note 10S en Inde le 13 mai. Le Redmi Note 10S rejoindra les Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max. Il devrait se situer en dessous, ou autour du Redmi Note 10, qui n’a reçu qu’une hausse de prix de Rs 500 dans le pays.

Comme la montre Redmi, la Redmi Note 10S est également une chance sur certains marchés, nous avons donc déjà une idée de ce à quoi nous attendre. À l’échelle mondiale, le Redmi Note 10S est livré avec un écran AMOLED 1080p de 6,43 pouces, un SoC MediaTek Helio G95 avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, quatre caméras arrière composées de 64MP principal, 8MP ultra grand angle et deux caméras 2MP, une pour les macros et un autre pour les portraits. Le téléphone dispose d’une caméra frontale de 13 MP et d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

