Xiaomi lancera son plus grand téléviseur intelligent, Mi QLED TV 4K 75 pouces en Inde le 23 avril

Mi QLED TV 4K 75 pouces: Xiaomi est sur le point de lancer son prochain téléviseur intelligent en Inde – le téléviseur Mi QLED 4K de 75 pouces – le 23 avril. Ce sera son plus grand et potentiellement le plus puissant téléviseur intelligent en Inde à ce jour. Il devrait également être le produit le plus cher de la gamme de téléviseurs Xiaomi en Inde, compte tenu du fait que, tout comme dans les smartphones, la société place ses téléviseurs Mi à un niveau légèrement supérieur du marché et les téléviseurs Redmi comme les produits les plus abordables. On s’attend à ce que les caractéristiques et les spécifications du téléviseur intelligent restent plus ou moins similaires à la variante 55 pouces de la même série que la société a lancée en décembre.

Xiaomi a annoncé le lancement prochain dans un article sur le site de microblogging Twitter. L’événement se déroulera en ligne. Lors du même événement, Xiaomi lancera également les séries Mi 11 Ultra et Mi 11x.

Le téléviseur de 75 pouces, qui suit son frère de 55 pouces, est destiné aux acheteurs qui souhaitent vivre une expérience de cinéma à la maison, une demande de plus en plus populaire maintenant que les cinémas sont fermés et que les gens sont laissés pour regarder les nouvelles versions sur les plates-formes OTT. à domicile en raison de la pandémie de coronavirus. Le téléviseur intelligent Mi QLED TV 4K 75 pouces sera probablement inférieur à Rs 1,5 lakh, ce qui coûtera beaucoup moins cher que les autres marques offrant cette taille d’écran.

En ce qui concerne les spécifications, le téléviseur à écran QLED de 75 pouces devrait disposer d’Android TV 10, d’une prise en charge de Dolby Audio et de Dolby Vision HDR ainsi que d’un accès mains libres à Google Assistant. Bien que ces fonctionnalités soient répertoriées pour la variante TV sur le site Web mondial de la société, il est également prévu qu’il y ait des personnalisations matérielles et logicielles spécifiques à l’Inde. Ces fonctionnalités, cependant, seraient révélées assez tôt aux utilisateurs en attente, avec l’événement de lancement dévoilant des détails sur le prix, les fonctionnalités ainsi que la disponibilité en Inde.

