Xiaomi, le plus grand OEM de smartphones au monde, par rapport

Selon Counterpoint Research, Xiaomi a renversé Samsung pour devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde. Il s’agit strictement de juin 2021. Pour le deuxième trimestre de cette année, Samsung occupe toujours la première place. Même si Xiaomi ne parvient pas à conserver la première place, c’est la preuve qu’il pourrait renverser définitivement Samsung.

Il y a quelques semaines, nous vous parlions d’informations selon lesquelles Xiaomi avait renversé Apple pour devenir le deuxième fabricant mondial de smartphones. Ces résultats reflètent une analyse du deuxième trimestre 2021.

Nous devrons attendre et voir où se situe l’entreprise au troisième trimestre 2021. Au moment où l’analyse de ce trimestre se terminera, il est possible que Samsung puisse toujours conserver sa position de leader. Quoi qu’il en soit, l’analyse de Counterpoint (et l’analyse d’autres entreprises) prouve que Xiaomi est absolument une menace pour la domination du marché de Samsung.

Cette dernière année a vraiment été une tempête parfaite en faveur de Xiaomi. L’activité des smartphones de Samsung a ralenti, Huawei est pratiquement absent du marché et LG s’est complètement retiré. Cela a permis à Xiaomi de gagner une croissance importante, et c’est clairement le cas.

Cependant, il faudra un certain temps à Xiaomi pour vraiment renverser Samsung. L’entreprise devrait être le leader du marché pendant un trimestre entier et devrait conserver cette place pendant plusieurs trimestres avant que quiconque se sente à l’aise de la proclamer le véritable leader. Même maintenant, la course est si serrée au sommet qu’aucune des deux compagnies ne peut revendiquer une solide avance.

Peut-être que la prochaine liste de téléphones pliables de Samsung renversera la tendance en sa faveur ? Ou peut-être que Xiaomi gagnera encore plus de vitesse en lançant des téléphones beaucoup plus abordables ? Nous sommes impatients de voir comment cela se déroulera.