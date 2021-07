Xiaomi, le smartphone qui n’imite pas Apple

Pour Charles Riley Oui Est-ce que Ripley

PÉKIN (CNNMoney) – Le nouveau smartphone de Xiaomi devrait faire taire les critiques qui qualifient l’entreprise technologique chinoise gâtée d’imitation grossière d’Apple, a déclaré vendredi son plus haut dirigeant international.

“Je pense que notre réponse est le nouveau produit que nous venons de lancer”, a déclaré vendredi Hugo Barra à CNN, faisant référence au Mi Note, qui a été dévoilé jeudi dans un auditorium de Pékin rempli de milliers de fans fidèles. .

“Je ne pense pas que quiconque verra ce produit et dira qu’il ressemble à quelque chose qui a déjà été conçu par quelqu’un d’autre.”

Le Mi Note dispose d’un écran de 5,7 pouces, d’un appareil photo Sony et de la possibilité de stocker deux cartes SIM simultanément. Le président Lei Jun a déclaré que le téléphone était plus fin et plus léger que l’iPhone 6 Plus d’Apple et qu’il serait vendu en Chine pour environ la moitié du prix.

Xiaomi est la startup la plus valorisée au monde, bien que son nom ne soit pas très reconnu en dehors de l’Asie. La société a été fondée il y a moins de cinq ans et est aujourd’hui le troisième fabricant mondial de smartphones. Il a vendu 61 millions d’unités en 2014 et a amassé plus de 74 milliards de yuans (12 milliards de dollars) de ventes.

Malgré son ascension fulgurante, Xiaomi a été hanté par des accusations selon lesquelles il imiterait les conceptions de produits Apple. Dans le passé, Lei a imité le style du regretté fondateur d’Apple, Steve Jobs, en enfilant des chemises sombres, des pantalons en toile et même en utilisant la diapositive emblématique “une chose de plus…” d’Apple pour fermer ses présentations.

Jonathan Ive, directeur de la conception d’Apple, est l’un des critiques les plus sévères de Xiaomi. “Je pense que c’est vraiment simple”, a-t-il déclaré à la fin de l’année dernière. “C’est du vol et c’est de la paresse. Je ne pense pas que ce soit d’accord du tout.”

Mais Barra, un ancien cadre de Google, a déclaré que les critiques devraient prendre note des nouveaux designs de Xiaomi, y compris l’utilisation de verre incurvé à l’arrière des smartphones.

“Je pense que la conversation s’est maintenant déplacée vers … où nous parlons de Xiaomi allant de l’avant avec un design nouveau et innovant”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous avons déjà atteint la fin de cette discussion que c’est une imitation.”

Barra a déclaré qu’en 2015, il se concentrerait sur le développement des opérations de Xiaomi en Inde. Les plans d’expansion pour les prochaines années incluent les États-Unis, l’Europe et « partout ».

“Quiconque travaille dans la technologie … devrait faire de son mieux pour passer du temps ici en Chine car son point de vue changera … et cela changera radicalement.”