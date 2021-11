Xiaomi Mesh System AX3000, analyse et avis | La technologie

Xiaomi semble compromis par améliorer la connectivité à domicile, non seulement en ce qui concerne les appareils de l’Internet des objets dotés d’ampoules et de prises intelligentes, il a également été proposé améliorer la connexion Wi-Fi domestique.

Les Système de maille Xiaomi AX3000 C’est un système de connexion formé de deux appareils qui se connectent au routeur de l’opérateur et améliorer le signal WiFi et sa capacité pour connecter beaucoup plus d’appareils sans perdre de vitesse ou de couverture WiFi.

Configurer un système de routeur Cela peut sembler quelque chose de très compliqué, mais la vérité est que Xiaomi a rendu le processus vraiment simple et en faisant en sorte que le routeur lui-même fasse automatiquement tout le sale boulot de configuration, donc l’utilisateur n’a pas besoin de connaître les réseaux. Connectez-vous et partez !

Xiaomi AX3000Dimensions97 mm x 97 mm x 222 mmCouleurNoirRéseau sans fil802.11ax | Jusqu’à 2976 Mbps (574 Mbps en 2,4 GHz et 2 402 en 5 GHz) Connexion physique 10/100/1 000 Mbps Ethernet WAN | 3 processeurs LANQualcomm IPQ5000 10/100/1000 Mbps | A53 bicœur 1 GHz | NPU | 256 Mo de mémoire Boutons Bouton d’appairage WPS | ResetNFCNoLED IndicatorOui, Alimentation et connexionLogicielMiWiFi ROM basé sur OpenWRT | Mi Home App | Site du routeurPrix149 euros

Analyse du Xiaomi Mesh System AX3000 par sections :

Il ne ressemble pas à un routeur à utiliser, mais il ne passera pas inaperçu

Nous avons commencé cela Examen du système Xiaomi Mesh AX3000 en parlant de sa conception. Il peut sembler futile de considérer son design mais, selon toute vraisemblance, il sera très visible dans votre salon, bureau ou chambre. Quoi de moins que d’avoir un beau design qui ne détonne pas avec la décoration de votre maison !

Il suffit de sortir la paire d’appareils qui composent le Xiaomi Mesh System AX3000 de sa boîte pour se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un routeur à utiliser.

Ce sont deux tours noires mates de 222 mm de haut et 97 mm de côté avec un style plus proche du gaming que le style minimalisme caractéristique avec une prédominance de la couleur blanche à laquelle la marque chinoise nous a habitués.

Des fentes d’environ 15 mm traversent chaque coin de la toupie et se coupent en haut. En bas on trouve une éponge qui l’empêche de glisser ou endommager le meuble sur lequel vous l’installez.

Heureusement que style quelque peu agressif et coupe de jeu il ne comprend pas plus de deux lumières LED dans l’un des coins qui passent inaperçues lorsqu’elles sont éteintes.

Dans le coin opposé, on trouve tous les connecteurs et boutons du routeur. Les points forts sont les 4 ports Ethernet (1 WAN et 3 LAN) qui permettent une connectivité filaire étendue à partir de l’un ou l’autre appareil.

Sans aucun doute, cette bonne connectivité est l’un des grands points positifs de ce système qui, contrairement à d’autres systèmes WiFi Mesh tels que Amazon Eero 6 — dont nous avons discuté ici — n’avait pas de ports LAN supplémentaires sur l’appareil le plus éloigné du routeur.

Outre les ports de connexion réseau, nous trouvons également le bouton de synchronisation, le trou pour redémarrer le routeur et le connecteur d’alimentation.

A la base de chacun des côtés de la toupie on trouve quelques évents qui rejoignent ceux de la partie supérieure.

Ces rainures créent un effet cheminée qui favorise l’entrée d’air frais par le bas pousser l’air chaud à l’intérieur pour l’expulser par le haut en maintenant un flux constant de refroidissement naturel.

Mise en service simple sans renoncer au routeur accompagnateur

Nous arrivons à l’un des points les plus controversés pour une Système de routeur WiFi Mesh: l’installation et la configuration des appareils.

Xiaomi a simplifié le processus d’installation du Xiaomi Mesh System AX3000 permettant à tout utilisateur de l’installer en quelques minutes et sans connaissances techniques préalables.

Les pack de deux routeurs AX3000 que Xiaomi nous a envoyé comprend tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour le démarrer et permet de couvrir une surface maximale de 370 m2, une couverture vraiment large pour seulement deux appareils, mais il est possible d’ajouter jusqu’à 8 nouveaux routeurs en plus de la couverture d’échelle.

La première étape consistera à installer le Application Xiaomi Mi Home (ou Xiaomi Home) disponible pour Android et iOS. Si vous possédez déjà d’autres appareils Xiaomi, vous l’avez peut-être déjà installé puisqu’il se charge de centraliser la gestion de tous les appareils Xiaomi connectés. Le Xiaomi Mesh System AX3000 ne fait pas exception.

Une fois installé sur votre appareil, éteignez simplement le routeur de votre opérateur et utilisez le câble réseau inclus pour connectez le port WAN de l’AX3000 à l’un des ports réseau du routeur opérateur.

Ensuite, le routeur Xiaomi est allumé, puis celui de l’opérateur. Le routeur de l’opérateur peut prendre quelques minutes pour terminer sa connexion et reconnaître le nouveau périphérique qui lui a été connecté.

Au démarrage, le deuxième routeur peut être installé dans n’importe quelle autre pièce de la maison. Passé ce délai, il est temps de commencer à configurer le Xiaomi Mesh System AX3000 depuis le mobile.

Le routeur de Xiaomi crée un nouveau réseau WiFi et il suffit de s’y connecter pour lancer un assistant de configuration qui guide l’utilisateur pas à pas. Cet assistant établit le nom qu’aura le nouveau réseau WiFi et le mot de passe de connexion que les appareils qui veulent l’utiliser doivent entrer.

Après quelques secondes, ce nouveau WiFi apparaîtra dans la liste des réseaux WiFi disponibles. Lorsque le voyant du routeur est blanc fixe, appuyez simplement sur le bouton Mesh des deux appareils pour les synchroniser et faire en sorte que le réseau WiFi étende sa couverture.

Quand ils ont fini les deux routeurs auront les deux LED blanches fixes et le nouveau système apparaîtra dans l’application Mi Home à partir de laquelle les fonctions principales peuvent être configurées.

Le système WiFi Mesh de Xiaomi ne remplace pas le routeur de l’opérateur, mais il le remplace dans la partie gestion du WiFi, une section dans laquelle les routeurs des opérateurs ont tendance à être très basiques et peu puissants. Par conséquent, vous rencontrez des problèmes de manque de couverture et de perte de vitesse lorsque vous vous éloignez du routeur.

Pour éviter les interférences et la saturation du spectre de fréquences, Nous vous recommandons de désactiver le signal WiFi du routeur de l’opérateur puisque le réseau AX3000 sera celui auquel tous les appareils doivent être connectés

Les Le système maillé Xiaomi AX3000 dispose du WiFi 6 qui optimise la gestion du réseau WiFi grâce à d’autres technologies associées telles que Formation de faisceau, qui concentre le signal sur les appareils, améliorant la vitesse ; Mu-MIMO, pour améliorer la gestion des appareils ou BBS coloration qui sépare la fréquence du Wi-Fi de celle des réseaux voisins, entre autres technologies.

Tout cela se traduit par une plus grande capacité de la bande passante du réseau jusqu’à 160 Mhz, parvenant à transmettre une plus grande quantité de données dans un laps de temps, et gérer jusqu’à 254 appareils Pas de goulots d’étranglement puisque le système détermine s’ils se connectent à la bande 2,4 GHz ou 5 GHz selon les besoins de chacun.

Concrètement, le Xiaomi Mesh System AX3000 nous a fourni une amélioration considérable de la stabilité du réseau et une augmentation significative de la vitesse de connexion dans les pièces les plus éloignées du routeur de l’opérateur.

A titre de référence, le routeur de l’opérateur délivre sans problème les 300 Mbps symétriques contractés avec l’opérateur lorsqu’ils sont mesurés avec le routeur à la fois par câble et par WiFi.

Vitesse contractée 300 Mbps symétrique Salon (à côté du routeur) (téléchargement / téléchargement) Bureau (téléchargement / téléchargement) Routeur opérateur avec câble réseau 305 Mbps / 309 Mbps-Xiaomi Mesh System AX3000 avec câble réseau 306 Mbps / 309 Mbps 303 Mbps / Routeur opérateur 309 Mbps avec WiFi304 Mbps / 274 Mbps146 Mbps / 52,1 Mbps Xiaomi Mesh System AX3000 avec WiFi313 Mbps / 307 Mbps316 Mbps / 307 Mbps

La réalité éclate lorsque les mêmes mesures sont prises dans la pièce que j’ai activée comme bureau où j’ai installé la deuxième unité du Xiaomi Mesh System AX3000, située à environ 15 mètres du routeur et avec quelques pièces entre les deux.

Dans ce scénario, le routeur de l’opérateur parvient à peine à transmettre 20% des 300 Mbps vitesse de téléchargement contractée et un peu plus de 50% de téléchargement et cela avec un signal instable et de mauvaise qualité, comme je vous le dis dans ce rapport sur mon odyssée avec la couverture WiFi de ma maison.

Aussi important que la vitesse soit la stabilité du réseau et que les paquets de données ne soient pas perdus lors de la transmission, ce qui, comme on le voit dans les captures, le Xiaomi Mesh System AX3000 a plus que réalisé sans affecter la vitesse finale.

En termes de performances et de vitesse, le Xiaomi Mesh System AX3000 a démontré des performances impeccables, mais nous aurions aimé qu’il ajoute certaines des nouvelles technologies de connectivité, telles que l’utilisation du NFC pour faciliter la connexion des appareils mobiles au réseau simplement en les rapprochant du routeur.

Commandes de base depuis l’application Xiaomi Mi Home et plus complètes depuis le navigateur

La même simplicité que nous avons trouvée dans la connexion s’applique également à la configuration et à la gestion du réseau depuis le Application Mi Home.

L’application offre une vue assez intuitive des options de configuration et des processus d’optimisation limités à la simple pression d’un bouton laissant au système lui-même le soin d’effectuer les démarches appropriées (changement de canal, reconnexion d’appareils sur une autre bande de fréquence, etc.) pour affiner le fonctionnement du réseau.

Le seul mais que nous pouvons mettre à cette application est qu’elle a tellement d’icônes par section que dans certains l’énoncé de la fonction qu’elle exécute est coupé, ce qui lui donne une apparence quelque peu surchargée.

Car tout le reste est un application facile à utiliser sans fonctionnalités compliquées. Les options qu’il propose sont suffisantes pour une gestion basique au quotidien, mais il ne permet pas de configurer des paramètres réseau avancés, tels que les ports ouverts, le filtrage MAC, etc.

Pour régler ces paramètres avancés il faudra accéder au options de configuration du routeur avec l’interface Web depuis le navigateur.

Même à partir de cette interface web, Xiaomi a pris soin de conserver une certaine simplicité et le menu de configuration est divisé en une section plus basique et simple, et une option Avancée d’où vous pouvez appliquer des filtres par MAC, gérer les ports et DNS ou appliquer des priorités pour le trafic avec QoS.

Un moyen simple d’améliorer votre connexion WiFi domestique en 2 minutes même si vous ne connaissez rien aux réseaux

Nous avons atteint la dernière ligne droite de cette Examen du système Xiaomi Mesh AX3000 avec la satisfaction de vérifier à la première personne qu’il devient de plus en plus facile d’améliorer la connectivité des logements sans avoir de connaissances préalables.

Il est vrai que l’esthétique inspirée du jeu des derniers produits du réseau Xiaomi n’est pas la plus adaptée à toutes les décorations, mais même ainsi, avoir des antennes cachées les aide à passer inaperçues.

Les Performances du système maillé Xiaomi AX3000 il est vraiment efficace pour maintenir la vitesse et la stabilité de la connexion dans toute la maison et, avec seulement deux éléments, il parvient à étendre la couverture sur une grande zone.

Compter sur trois ports LAN sur chaque unité Ils vous permettent d’améliorer la connexion des téléviseurs, des disques NAS et d’autres éléments par câble loin du routeur. La pénurie de ces connecteurs est l’un des grands inconvénients des systèmes Mesh existants sur le marché.

Xiaomi Mesh System AX3000 est le système de routeur Wi-Fi Mesh de Xiaomi qui, avec seulement deux éléments, offre une couverture de 370 m2, optimisant les connexions avec le Wi-Fi 6.

Le pack de deux éléments que Xiaomi nous a envoyé pour cette analyse a prix de 149 euros. C’est un prix vraiment compétitif car certains concurrents directs comme le TP-Link Déco X60 Plus de prestations similaires, mais avec un prix de 285,60 euros.

Pour tout cela, le Xiaomi Mesh System AX3000 est un système qui a beaucoup à dire dans le domaine de connectivité améliorée dans les maisons maintenant que la pandémie a accéléré la mise en place du télétravail et des appels vidéo.