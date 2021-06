Xiaomi met à jour en 2021 ce jouet que vous avez toujours voulu avoir étant enfant | La technologie

Toutes les limitations du talkie-walkie traditionnel ont été surmontées avec cette nouvelle version de cet appareil par Xiaomi.

Certes, quand tu étais petit, tu avais le Talkie walkie, des appareils qui vous permettront de communiquer avec vos parents, amis ou frères et sœurs à courte distance, à une époque où les téléphones portables n’existaient pas. Maintenant, Xiaomi a publié une version améliorée pour l’heure actuelle.

Maintenant, Xiaomi Beebest a lancé une nouvelle version de son talkie-walkie ultra-mince, une version A308 Surprenant par sa portée et son pouvoir de pénétration, avec lesquels nous pouvons communiquer en économisant une multitude d’interférences.

Ce talkie-walkie a un design ultra fin et très léger, ce qui le différencie du talkie-walkie plus rugueux que nous avons l’habitude de voir. Cependant, pèse 137 g, avec lequel nous pouvons le transporter facilement.

Votre corps est conçu non seulement pour être léger, mais aussi pouvoir le tenir sans glisser. Comme nous l’avons dit, ce talkie-walkie bénéficie d’une grande pénétration et peut couvrir de plus longues distances. Sa distance de fonctionnement peut être étendue, en moyenne, dans un rayon de 5 kmIl serait même valable dans un immeuble de bureaux de 30 étages malgré le nombre de murs. Lorsqu’il s’agit d’un environnement ouvert, il pourrait même s’étendre jusqu’à 10 km, et dans une voiture en mouvement, la portée de réception pourrait atteindre 3 km.

Il convient de préciser qu’il fonctionne à des températures ambiantes allant de -20 ° C à 50 ° C, et en plus il a une classification IP54, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière, et nous pouvons le plonger dans l’eau jusqu’à 1,8 m de profondeur.

Sa batterie est 2190mAh Avec lequel, selon le fabricant, nous pouvons l’utiliser en continu pendant 13 heures.

Ces talkies-walkies ultra-minces A308 sont au prix de 349 yuans en Chine, soit environ 54 $ au taux de change, et peuvent être achetés via Youpin.