Xiaomi met en vente un disque dur PSSD de 1 To protégé par l’empreinte digitale | La technologie

Via Youpin, sa plateforme de financement participatif, Xiaomi a mis en vente un disque dur PSSD de 1 To équipé d’un lecteur d’empreintes digitales pour protéger vos fichiers grâce à un système de sécurité biométrique.

Xiaomi commercialise d’innombrables produits via Youpin, sa plateforme de financement participatif qui opère en Chine. Le géant de la technologie vend toutes sortes d’appareils sur ce portail, et beaucoup d’entre eux finissent par nous être disponibles sur AliExpress et d’autres magasins en ligne.

L’un des derniers produits qui a atterri sur Youpin est un disque dur externe portable qui, comme décrit par XiaomiAdictos, se distingue non seulement par ses vitesses de lecture et d’écriture élevées, mais aussi par son système de sécurité pour les fichiers: il est équipé d’un capteur cela nous permet de protéger le contenu avec l’empreinte digitale.

Le disque dur que Xiaomi a commencé à commercialiser sur sa plate-forme de financement participatif porte le sceau OneModern et concerne un lecteur PSSD de type NAND 3D disponible en deux configurations de stockage: 500 Go et 1 To.

Ce disque dur SSD portable se distingue par le fait d’être une unité compacte et légère, avec des dimensions de 102,4 x 30,4 x 9,4 mm et un poids de seulement 35 grammes. Par conséquent, il peut être transporté d’un endroit à un autre avec un confort total.

Se connecte aux appareils via un câble USB Type-C, offrant une vitesse de lecture allant jusqu’à 540 Mo / s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 500 Mo / s. Il est compatible avec les ordinateurs Windows et macOS, ainsi qu’avec les mobiles et tablettes iOS et Android, ainsi qu’avec d’autres appareils.

Son système de sécurité biométrique est l’une des caractéristiques les plus remarquables de cette mémoire externe portable OneModern. L’unité est équipée d’un lecteur d’empreintes digitales de haute précision prenant en charge le cryptage AES256., de sorte que, si vous le souhaitez, le disque dur ne donnera accès aux fichiers que si vous posez le bout de votre doigt sur le capteur.

Xiaomi vend ce disque dur PSSD au prix de 529 yuans (68 euros au taux de change actuel) pour la version 500 Go, et 899 yuans (115 euros) pour le 1 To de stockage. Pour l’instant, il n’est disponible que sur Youpin, bien qu’il soit susceptible de faire le saut vers AliExpress prochainement.