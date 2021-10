Xiaomi met son nouveau smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE en vente en Espagne aujourd’hui | La technologie

La nouvelle édition du Xiaomi 11 Lite 5G arrive aujourd’hui en Espagne avec une promotion pendant les premiers jours de son lancement. De cette façon, Xiaomi fait face à la pénurie de nouvelles puces en raison de la crise des semi-conducteurs.

Xiaomi vient d’annoncer qu’aujourd’hui son nouveau Xiaomi 11 Lite 5G NE est mis en vente en Espagne aujourd’hui, une version retouchée du Xiaomi 11 Lite 5G déjà analysé.

À 13 heures. (heure espagnole) le téléphone a atteint le site Web de l’entreprise où il peut désormais être acheté avec une remise qui laisse sa version de base à 299 euros, comme nous allons le voir maintenant. De plus, pour améliorer l’offre, ils offrent également le Xiaomi Mi Smart Band 6.

Pour ceux qui n’ont pas localisé ce nouveau modèle, Voici les caractéristiques techniques du Xiaomi 11 Lite 5G NE :

Xiaomi 11 Lite NEDisplay 6.55 « Panneau AMOLED | 2 400 x 1 080 pixels | Compatibilité HDR10 + | Écran plat | Rafraîchissement 90 Hz et échantillonnage 240 Hz / 2.4 télémacro Caméra frontale 20 Mpx f / 2.2 Batterie 4 250 mAh | Charge 33 W | Chargeur dans la boite Système d’exploitation Android 11 + MIUI 12 Dimensions et poids 160,53 x 75,73 x 6, 81 mm | 158 grammes Prix 299 € sortie promotion

Une fois ses caractéristiques passées en revue, il est possible de répondre à la question que beaucoup d’entre vous se poseront : si elle est identique à la version précédente mais avec un processeur moins bon, quelle est la raison de ce mouvement ? Eh bien, sûrement à la crise des semi-conducteurs.

Étant donné que le précédent Snapdragon 780G était fabriqué à 5 nm et que cette ligne de production est saturée, ce qui est plus que plausible, c’est que Xiaomi a décidé d’opter pour le 778G fabriqué en 6 nm pour éviter cette pierre d’achoppement.

Concernant les prix, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 20 octobre, ils bénéficient d’une réduction (en plus du fait que le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne donne le bracelet intelligent), mais voici comment ils seront laissés sans ladite promotion de lancement :

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 + 128 Go : 369 euros Xiaomi 11 Lite 5G NE 8 + 128 Go : 399 euros

Le téléphone est déjà dans différents magasins, en plus du classique Mi.com, donc dans les prochaines heures, ils atteindront des magasins tels qu’Amazon et compagnie.

Comme on peut le voir, même des géants comme Xiaomi ne sont pas épargnés par la crise des semi-conducteurs, bien que le jeu ait été très intéressant et que le téléphone réponde parfaitement au milieu/haut de gamme.