Xiaomi Mi 11 et Oppo Find X3 Pro ont lancé un nouvel engouement pour les caméras de téléphone

D’abord, ils sont venus sans appareil photo. Puis ils sont venus avec un appareil photo. Ensuite, des caméras secondaires et tertiaires ont commencé à apparaître, arborant des objectifs ultra-larges ou des téléobjectifs, ou avec des capteurs de profondeur auxiliaires, tout cela au nom d’aider votre smartphone à prendre de meilleures photos. Et maintenant, au début de 2021, il semble qu’un nouveau type de mode de photographie pour les smartphones pourrait faire fureur.

Le Xiaomi Mi 11, lancé en février 2021, et l’Oppo Find X3 Pro, présenté le mois suivant, disposent tous deux de modes de macrophotographie remarquables, utilisant du matériel sur mesure et des logiciels intelligents pour prendre de telles photos. Ce ne sont pas seulement des modes supplémentaires ajoutés pour étendre une liste de fonctionnalités, mais des modes compliqués qui marient matériel et logiciel.

Le terme «macro» au sens photographique fait référence à des gros plans, généralement de petites choses, de sorte que la macrophotographie consiste à prendre des photos de sujets souvent minuscules et à capturer ces images avec beaucoup de détails. En utilisant ce type de photographie, vous pouvez vraiment apprécier les détails du monde qui vous entoure, que ce soit dans votre nourriture, vos vêtements ou votre technologie.

Certains smartphones ont déjà eu des modes macro, mais jamais d’excellents, mais le fait que Xiaomi et Oppo aient tous deux développé de tout nouveaux systèmes macro suggère que cela pourrait devenir une nouvelle tendance.

La macro fait défaut

L’Oppo Find X3 Pro dispose d’une lumière annulaire autour de sa microlentille, pour mieux éclairer un sujet. (Crédit d’image: Future)

Il y a une courte histoire des caméras macro sur les smartphones, mais c’est plutôt désolé. De nombreux téléphones à petit budget sont livrés avec des caméras à détection de profondeur 2MP et macro 2MP, un duo devenu synonyme de « téléphones bon marché ».

Nous avons rarement trouvé que ces caméras macro sont réellement bonnes pour prendre des photos macro, car elles ne font rien de la caméra principale – au lieu de cela, l’inclusion de ce duo semble souvent plus un stratagème pour étoffer les spécifications d’un téléphone. liste.

Certains téléphones ont une façon différente de faire de la macrophotographie – ils utilisent l’objectif ultra-large en mode macro, ce qui fonctionne mieux pour cela que l’appareil photo principal d’un téléphone, mais n’est pas toujours parfait, en particulier grâce à la distorsion de ce type d’objectif peut causer.

L’un des plus gros problèmes des smartphones pour les prises de vue macro est que la photographie a besoin d’un bon éclairage. Si vous avez placé votre smartphone contre un sujet pour prendre une photo macro, il y a de fortes chances que vous bloquiez beaucoup de lumière naturelle avec le corps volumineux du téléphone. C’est un problème que le Xiaomi Mi 11 et l’Oppo Find X3 Pro résolvent.

Comment fonctionnent ces nouvelles caméras macro

Image 1 sur 2 Une photo macro de quelques granulés de café du Xiaomi Mi 11 (Crédit d’image: Future) Image 2 sur 2 Une photo au microscope du granule de café avant gauche, prise sur l’Oppo Find X3 Pro. (Crédit d’image: Future)

Le Xiaomi Mi 11 et l’Oppo Find X3 Pro adoptent des approches très différentes de leurs modes de photographie macro.

Le Mi 11 dispose d’un objectif « télémacro » associé à un capteur 5MP – cela vous permet de tenir le téléphone à l’écart de votre sujet tout en obtenant de bonnes prises de vue macro. Par conséquent, vous ne bloquez pas toute la lumière.

Le Find X3 Pro a un capteur 3MP, mais il a une lumière annulaire dessus pour s’assurer que le sujet est éclairé, et est livré avec une « microlentille » – cela prend des photos vraiment agrandies, presque comme un microscope, pour sélectionner le petits détails d’un sujet.

Ainsi, les deux téléphones ne font pas tout à fait la même chose – le téléphone Oppo est conçu pour des prises de vue beaucoup plus rapprochées que le téléphone Xiaomi – mais le fait qu’ils disposent tous deux de systèmes aussi complexes et novateurs pour la macrophotographie (du moins pour les smartphones) suggère que cela pourrait être une tendance à l’avenir.

Macro vers le futur

Alors, y a-t-il une probabilité que d’autres marques emboîtent le pas avec Xiaomi et Oppo? Eh bien, il y a un précédent.

La caméra télémacro du Xiaomi Mi 11 est la plus petite à droite sur cette image. (Crédit d’image: Future)

Xiaomi a été la première entreprise à utiliser des capteurs 108MP dans ses smartphones et maintenant Samsung et Realme ont emboîté le pas – de même, Oppo a l’habitude d’utiliser des capteurs Sony sur mesure pour ses appareils photo, ce que OnePlus a récemment commencé à faire.

On voit donc que les deux sociétés chinoises ont chacune lancé des mini-tendances en matière de photographie sur smartphone. Et une plus grande concentration sur la photographie macro dans les téléphones d’autres marques aurait beaucoup de sens car, comme nous l’avons déjà mentionné, de nombreux smartphones essaient déjà de faire tout le truc « macro », mais mal.

Alors, comment pourrions-nous voir d’autres téléphones le faire? La méthode de la lentille télémacro de Xiaomi semble facilement reproductible – plus que la stratégie des microlentilles d’Oppo, au moins – mais nous pourrions peut-être voir d’autres stratégies.

Peut-être que les objectifs macro pourraient être associés à des capteurs plus haute résolution, pour rendre ce type d’appareil photo de téléphone plus facile à utiliser. Il existe également des solutions logicielles qui pourraient imiter certains des éléments des objectifs macro, comme la possibilité de se concentrer sur quelque chose de plus proche, bien que traditionnellement, le logiciel de l’appareil photo ne fasse pas un aussi bon travail que le matériel.

Nous ne sommes pas les concepteurs de téléphones, cependant, les compagnies de téléphone le sont, alors j’espère qu’ils travaillent actuellement sur de nouvelles façons de créer des caméras de téléphone macro.

La photographie en gros plan est très amusante sur les smartphones et sur les appareils photo standard, car elle vous permet de voir les petits détails autour de vous sous un nouveau jour et de prendre facilement des photos de différents sujets. Espérons que si davantage de fabricants de téléphones travaillent à la création de nouveaux types de modes macro, les smartphones s’amélioreront tout simplement pour la photographie.