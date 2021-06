Xiaomi Mi 11 Lite arrive enfin en Inde, apportant également une nouvelle smartwatch

TL;DR

Le Mi 11 Lite a été lancé en Inde, bien que le modèle 4G. Xiaomi a également lancé la Mi Watch Revolve Active sur le marché.

Xiaomi taquine depuis longtemps l’arrivée du Mi 11 Lite en Inde, mais il a finalement lancé le smartphone de milieu de gamme sur le marché aujourd’hui. Il a également mis sur le marché un deuxième produit sous la forme de la Mi Watch Revolve Active.

L’Inde obtient le Mi 11 Lite 4G, qui propose le SoC Snapdragon 732G au lieu du processeur Snapdragon 780G plus puissant (et compatible 5G). Sinon, le modèle 4G offre toujours la même épaisseur de 6,8 mm, le même design inspiré du Mi 11 et l’indice IP53 vu sur la variante 5G.

Vous obtenez également un écran OLED de 6,5 pouces à 90 Hz (FHD +), une batterie de 4 250 mAh et une charge de 33 W via un chargeur intégré. D’autres caractéristiques notables incluent deux haut-parleurs stéréo, une configuration de caméra arrière triple (64MP principal, 8MP ultra-large, télémacro 5MP) et un tireur selfie de 16MP dans une découpe perforée.

Mi Watch Revolve Active

Xiaomi a lancé la Mi Watch Revolve standard en Inde plus tôt cette année, mais elle propose désormais une autre variante appelée Mi Watch Revolve Active. La nouvelle montre partage beaucoup de points communs avec la version précédente sur papier, comme un écran tactile OLED de 1,39 pouce, une batterie de 420 mAh prévue pour jusqu’à 14 jours d’endurance, la prise en charge de Bluetooth 5 et une résistance à l’eau de 5 ATM.

Les deux montres partagent également des fonctionnalités telles que le GPS intégré, le suivi de la fréquence cardiaque et plus de 110 cadrans. Mais la Mi Watch Revolve Active prend en charge 117 modes d’entraînement et 17 modes sportifs professionnels par rapport aux 10 modes de la Mi Watch Revolve. De plus, la nouvelle montre prend également en charge le suivi SpO2, ce qui manquait à la Revolve standard. Il bénéficie également du support Alexa prêt à l’emploi, qui est venu via une mise à jour OTA pour le Mi Watch Revolve.

Tarification active de Mi 11 Lite et Mi Watch Revolve

Le Mi 11 Lite de 6 Go/128 Go sera disponible pour Rs 21 999 (~ 296 $), avec un prix de préinscription à partir de Rs 20 499 (~ 276 $) à la place. Besoin de plus de RAM ? Ensuite, la variante 8 Go/128 Go vous coûtera 23 999 Rs (~ 323 $), avec un prix de prévente de 22 499 Rs (~ 303 $). Le téléphone sera en pré-commande à partir du 25 juin via Mi.com, Flipkart, Mi Home et d’autres détaillants participants, avec le coup d’envoi de la première vente le 28 juin. On ne sait pas quand la promotion lève-tôt se termine.

Attendez-vous à payer un prix standard de 9 999 Rs (~ 135 $) pour la Mi Watch Revolve Active, mais Xiaomi a confirmé qu’elle proposait un prix de prévente de 8 999 Rs (~ 121 $) pour une période indéterminée. La société affirme que la montre sera disponible via Mi.com, Amazon India, Mi Home et d’autres magasins participants à partir du 25 juin.