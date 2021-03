Xiaomi Mi 11 Pro lancé avec Snapdragon 888, appareil photo 50MP et chargement rapide sans fil 67W

Xiaomi Mi 11 Pro

Parallèlement à la centrale de photographie Mi 11 Ultra, Xiaomi a également lancé lundi un téléphone Mi 11 Pro édulcoré. Il s’agit essentiellement du même téléphone avec le même écran, le même matériel de base, même la même caméra principale et la même charge rapide filaire et sans fil de 67 W, mais avec un design plus discret et une caméra secondaire (et tertiaire) légèrement moins performante. Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, l’a appelé le «roi d’Android» donc sûrement, le Mi 11 Pro est aussi ambitieux – sinon plus.

Le Mi 11 Pro possède le même appareil photo principal de 50 MP avec un grand capteur Samsung GN2 1 / 1,12 pouce (une première pour n’importe quel smartphone actuellement). Ceci est associé à une caméra ultra grand angle 13MP et à un autre module de style périscope pour un zoom jusqu’à 50x. À l’avant, le Mi 11 Pro dispose d’un appareil photo 20MP.

Ailleurs, il dispose d’un écran E4 AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution 2K ou QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 480 Hz). Non seulement il est certifié HDR10 +, mais il peut également lire du contenu Dolby Vision. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass Victus.

Sous le capot, le Mi 11 Pro emballe le Snapdragon 888 avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est le MIUI 12.5 de Xiaomi, basé sur Android 11. L’alimentation du téléphone est une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire et sans fil de 67 W.

Pour compléter le tout, des haut-parleurs stéréo doubles Harmon Kardon et une résistance à l’eau et à la poussière IP68.

En Chine, le Mi 11 Pro démarrera à 4999 CNY (environ 55500 Rs) pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que les modèles 8 Go / 256 Go et 12 Go / 256 Go se vendront à 5299 CNY (environ 59000 Rs) et 5699 CNY. (environ Rs 63 000) respectivement.

