Xiaomi Mi 11 Ultra aura une nouvelle technologie de batterie sophistiquée

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Xiaomi a annoncé via les réseaux sociaux que les Xiaomi Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro comporteront une nouvelle technologie de batterie.La batterie des téléphones sera apparemment une anode en silicium-oxygène. Cela diffère des batteries lithium-ion habituelles de la plupart des smartphones, ce qui permettrait à la batterie de se recharger plus rapidement tout en étant physiquement plus mince.

Nous ne sommes qu’à quelques jours du prochain grand lancement de smartphone de Xiaomi. Lors de l’événement, nous nous attendons à voir les deux entrées les plus haut de gamme de la série Mi 11, à savoir le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra surpuissant.

Évidemment, les deux téléphones seront similaires au Xiaomi Mi 11, qui a été lancé à la toute fin de 2020 (et que nous avons déjà examiné). Cependant, il y aura une assez grande différence en interne pour les téléphones. Aujourd’hui, le porte-parole mondial du responsable du marketing produit principal de Xiaomi a révélé sur Twitter que les téléphones comporteront un nouveau type de technologie de batterie.

Contrairement aux batteries lithium-ion habituelles que nous voyons dans presque tous les smartphones aujourd’hui, les Xiaomi Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro incluront des batteries anode silicium-oxygène. Il s’agit d’un type plus récent de technologie de batterie développé pour la première fois au Technion – Institut israélien de technologie à la fin des années 2000. Prétendument, cela permettrait aux batteries des smartphones d’être plus minces qu’elles ne le sont normalement tout en leur permettant simultanément de se recharger plus rapidement.

Xiaomi dit que cette technologie de batterie est similaire à ce que vous voyez dans les véhicules électriques (VE).

Xiaomi Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro: des changeurs de jeu?

Il s’agit d’un développement intéressant car presque toutes les batteries de smartphone sont des modèles lithium-ion depuis que les batteries nickel-hydrure métallique ont perdu de leur popularité à la fin des années 90. Si la technologie réussit dans les Xiaomi Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro, cela pourrait changer l’industrie.

Bien sûr, il est très possible que Xiaomi puisse toujours inclure une batterie Li-ion typique dans les téléphones qui est simplement augmentée d’une batterie Si-O. Si tel est le cas, ces téléphones pourraient être un test pour la technologie.

Xiaomi lancera les deux téléphones le 29 mars. Restez à l’écoute!