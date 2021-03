Xiaomi Mi 11 Ultra: Chaud ou pas? (Sondage)

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Il ne fait aucun doute que le Xiaomi Mi 11 Ultra est un téléphone hors du commun. L’écran arrière se distingue par lui-même pour vous aider à cadrer des selfies et à envoyer des notifications. Mais tout le battage médiatique précoce est-il justifié, ou Xiaomi propose-t-il simplement un autre téléphone haut de gamme avec un gadget? Faites-nous savoir dans notre sondage ci-dessous.

Chargement du sondage

Le Mi 11 Ultra est clairement un appareil de classe phare, même si vous excluez ce deuxième écran. Le téléphone comprend la puce Snapdragon 888 pratiquement obligatoire, un écran OLED de 6,8 pouces à 120 Hz, une charge rapide avec et sans fil de 67 W et une matrice de caméras sophistiquée comprenant trois capteurs arrière de 48 MP et une caméra avant de 20 MP. Vous ne faites pas beaucoup de compromis, voire pas du tout, sur les performances, en particulier lorsqu’il est courant que des appareils concurrents proposent des caméras secondaires anémiques.

La batterie de 5000 mAh et la charge sans fil inversée haute puissance de 10 W aident également le cas de Xiaomi. C’est un appareil qui peut non seulement durer toute la journée, mais qui peut également aider un ami lors d’une soirée (lorsque les soirées sont à nouveau une chose, au moins).

Vous en avez certainement pour votre argent. Les 8 Go de RAM et 256 Go de stockage du modèle de base de 5999 yuans (environ 914 $) ne sont pas spectaculaires, mais vous ne serez probablement pas en train de chercher plus à moins que vous ne le vouliez vraiment – et il est trop facile de trouver des concurrents comme le Galaxy S21 Ultra ou Find X3 Pro qui coûtera plus cher pour des fonctionnalités que vous n’apprécierez pas nécessairement.

Le Mi 11 Ultra peut s’avérer insaisissable dans certaines parties du monde, mais avec ces spécifications, cela vaut peut-être la peine d’être chassé. Pensez-vous que Xiaomi a un succès sur ses mains? Votez dans le sondage ci-dessus et n’hésitez pas à partager davantage de vos pensées dans les commentaires ci-dessous.

Suivant: Les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter