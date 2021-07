Xiaomi Mi 11 Ultra est enfin en vente en Inde, mais vous ne pouvez pas l’obtenir

Eric Zeman / Autorité Android

Le Mi 11 Ultra de Xiaomi est mis en vente en Inde aujourd’hui. Il s’agit cependant d’une vente limitée et les utilisateurs doivent s’inscrire au préalable.

Xiaomi a officiellement dévoilé le Mi 11 Ultra plus tôt cette année, et c’est peut-être le smartphone le plus impressionnant que la firme ait jamais produit (au moins en termes de spécifications). Cela a pris beaucoup de temps, mais le téléphone est enfin mis en vente en Inde aujourd’hui à midi IST (2h30 HE).

Malheureusement, la vente indienne d’aujourd’hui est une «vente en quantité limitée» et les utilisateurs devaient s’inscrire à l’avance. L’inscription est fermée depuis, vous devrez donc attendre la prochaine date de vente (à confirmer) pour mettre la main sur l’appareil. Nous avons demandé à Xiaomi combien d’unités étaient disponibles lors de ce premier lancement, mais la firme a refusé de commenter.

Ceux qui se sont inscrits avec succès pour la vente devaient acheter une «carte-cadeau» pour 1 999 Rs (~ 27 $), ce qui a fait chuter 1 999 Rs sur le prix du téléphone de 69 999 Rs (~ 936 $). La carte-cadeau comprend également quelques bonus, comme deux remplacements d’écran gratuits et une boîte de marchandise.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est sans doute le premier superphone de la marque chinoise, doté d’un indice de protection IP68, d’un SoC Snapdragon 888, d’une charge filaire/sans fil de 67 W et d’une batterie de 5 000 mAh. Il propose également un système de caméra arrière triple haute résolution, comprenant une caméra principale de 50MP, un capteur ultra-large de 48MP et une caméra périscope de 48MP. Curieusement, le boîtier de la caméra héberge également un écran arrière secondaire, vous permettant de prendre des selfies et plus encore avec les tireurs arrière.

Notre propre Eric Zeman pensait que le téléphone était un bon appareil dans son examen Mi 11 Ultra, mais a critiqué le prix élevé par rapport aux appareils concurrents de Samsung et OnePlus. Pendant ce temps, son collègue critique Dhruv Bhutani a déclaré que le prix indien du téléphone était en fait comparable à celui du OnePlus 9 Pro et moins cher que le Galaxy S21 Ultra. Dhruv a également estimé que le téléphone avait réussi à se démarquer sur un marché encombré.