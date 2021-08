Xiaomi Mi 11 Ultra vs OnePlus 9 Pro : pourquoi dépenser plus sur son smartphone ?

Avez-vous besoin de dépenser plus de 1 100 $/1 000 £/1 800 AU$ pour un smartphone « Ultra » ? Pour ceux qui souhaitent plaider contre, comparer le Xiaomi Mi 11 Ultra avec le OnePlus 9 Pro peut sembler être une tactique intelligente.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est typique du genre d’excès qui peut être une caractéristique de la catégorie des smartphones super-élites. Il regorge de fonctionnalités impressionnantes sur le papier, mais d’une valeur discutable dans la pratique.

Dans l’autre coin, nous avons le OnePlus 9 Pro, qui offre une expérience phare très aboutie tout en gardant le prix relativement raisonnable, voire pas cher.

Au fond, cependant, ce sont deux très bons téléphones avec une puissance de premier ordre et de superbes appareils photo. Alors quel est le meilleur achat ?

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Mi 11 Ultra vs OnePlus 9 Pro

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est arrivé dans les magasins le 2 avril 2021, avec des prix à partir de 1 199 £ / 1 799 $ AU (environ 1 600 $) pour 256 Go de stockage.

Le OnePlus 9 Pro a atterri le 30 mars 2021, avec des prix à partir de 969 $ / 829 £ (environ 1 250 $ AU) pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage. Monter des choses jusqu’à 12 Go/256 Go vous coûtera 1069 $ / 929 £ (environ 1 400 AU $).

Nous envisageons une différence de prix comparable de 270 £ (environ 375 $ / 510 $ AU) en faveur du OnePlus 9 Pro.

Cependant, aucun de ces téléphones n’est disponible dans le monde entier. Vous ne pouvez pas acheter le OnePlus 9 Pro en Australie, alors que vous ne pouvez pas acheter le Xiaomi Mi 11 Ultra aux États-Unis.

Le téléphone de Xiaomi est très cher (Crédit image: Future)

Concevoir

Aucun de ces téléphones ne possède notre design préféré sur le marché, mais une chose est sûre : le OnePlus 9 Pro est bien plus agréable à vivre.

Cependant, le Xiaomi Mi 11 Ultra est le plus distinctif et le plus élégant. Son module de caméra arrière en céramique élégant et remarquable, ainsi que sa finition bicolore, le font ressembler un peu à EVE de WALL-E. Cela ne peut pas être une mauvaise chose.

En revanche, le OnePlus 9 Pro a l’air un peu terne – une conception de smartphone à l’emporte-pièce sans éléments distinctifs autres qu’une nuance Morning Mist qui ressemble un peu à un miroir embué.

Le OnePlus 9 Pro a un design conventionnel mais confortable (Crédit image: TechRadar)

Les problèmes commencent avec le poids extrême du Xiaomi Mi 11 Ultra. À 234 g, c’est 37 g de plus que le OnePlus de 197 g. Bien qu’il puisse sembler que le Xiaomi soit plus fin à 8,4 mm, avec le OnePlus à 8,7 mm, ce serait ignorer l’éléphant en forme de module de caméra dans la pièce.

Cette protubérance photographique est énorme, s’étendant sur presque toute la largeur du téléphone et se détachant sur une épaisseur totale de plus de 10 mm. Notre critique a décidé de transporter le Mi 11 Ultra dans son sac à dos, car il ne rentrait tout simplement pas dans la poche de son jean.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra a un énorme bloc de caméra (Crédit image: Aakash Jhaveri)

Le OnePlus 9 Pro peut être relativement ennuyeux à regarder, mais il est beaucoup plus facile à utiliser et son module de caméra plus petit est moins susceptible de s’accrocher aux poches.

Vous obtenez également ce commutateur d’alerte physique OnePlus sur le bord droit, ce qui en fait un jeu d’enfant pour basculer entre fort, silencieux et vibrer.

Ailleurs, les deux téléphones ont des écrans subtilement incurvés et des indices IP68, mélangeant style et robustesse.

Affichage

Nous ne pouvons rien reprocher à l’un ou l’autre de ces affichages. Les deux peuvent atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution QHD simultanément, et tous deux produisent des couleurs exquises et des noirs profonds.

Mais l’écran du Xiaomi Mi 11 Ultra prend l’avantage dans quelques domaines. Il est plus grand, d’une part, à 6,81 pouces par rapport à l’équivalent de 6,7 pouces du OnePlus 9 Pro.

Il peut également devenir beaucoup plus lumineux, à hauteur de 1700 nits par rapport aux 1300 nits du OnePlus 9 Pro. Xiaomi a également l’avantage en matière de réactivité tactile, avec un taux d’échantillonnage tactile incroyable de 480 Hz par rapport aux 360 Hz du OnePlus 9 Pro. Cela ne servira qu’aux hardcore gamers, mais c’est quand même un avantage.

Les deux écrans sont grands et lumineux, mais le Mi 11 Ultra a l’avantage (Crédit image: Future)

Les deux téléphones intègrent des capteurs d’empreintes digitales à l’écran, mais nous donnerions probablement l’avantage à OnePlus ici. Le capteur du Xiaomi Mi 11 Ultra ne reconnaît pas toujours vos empreintes de manière aussi fiable que nous le souhaiterions.

Nous devrions également parler de l’écran secondaire de 1,1 pouce du Xiaomi Mi 11 Ultra. Situé à l’arrière du téléphone, dans le cadre de ce module de caméra ridicule, c’est un ajout étrangement superflu.

En utilisation normale, vous pouvez vous en servir pour lire l’heure et le niveau de batterie par l’arrière, ce qui est plutôt inutile. Plus utile est la possibilité de l’utiliser comme viseur d’appareil photo pour des selfies super puissants, bien qu’il ne soit pas assez grand pour voir de loin.

Il s’activera également avec les raccourcis de contrôle des applications musicales, bien que cela s’avère un handicap en cas de toucher accidentel. Dans l’ensemble, nous souhaitons que Xiaomi ne s’en soucie pas.

Caméra

Ces deux fabricants chinois font de grandes réclamations au sujet de leurs systèmes de caméras, et les deux ensembles de vantardise ont un mérite considérable.

Alors que le module de caméra du Xiaomi Mi 11 Ultra est un peu un handicap d’un point de vue pratique, tout est au service des plus gros capteurs que nous ayons jamais vus dans un smartphone. À 1/1,12 pouce, il éclipse le (encore assez grand) capteur principal 1/1,43 pouce du OnePlus 9 Pro.

Cette différence signifie que si le Xiaomi contient plus de pixels (50MP contre 48MP), ces pixels sont également beaucoup plus gros (1,4 µm contre 1,12 µm). Effectivement, les photos prises avec l’appareil photo principal de Xiaomi sont brillamment lumineuses et audacieuses, avec un sens naturel de la profondeur et un niveau de détail que peu de rivaux peuvent égaler.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra a un appareil photo massif avec un capteur massif pour correspondre (Crédit image: Aakash Jhaveri)

Mais le OnePlus 9 Pro emprunte son propre chemin vers l’excellence photographique. Avec l’aide du spécialiste de l’appareil photo Hasselblad, l’étalonnage des couleurs de OnePlus a considérablement progressé, avec un ton froid et naturel.

Le OnePlus peut également capturer des photos RAW 12 bits via des modes manuels, et sa fonction Digital Overlap HDR (DOL-HDR) réduit les images fantômes dans les photos HDR en prenant des expositions longues et courtes simultanément.

En ce qui concerne les ultra-larges, le nombre de mégapixels change. Le Xiaomi Mi 11 Ultra contient un capteur 48MP, tandis que le OnePlus 9 Pro dispose d’un capteur 50MP.

Le OnePlus 9 Pro obtient ici l’avantage avec un objectif innovant de forme libre, qui réduit considérablement les distorsions visuelles. A l’inverse, les clichés du Xiaomi sont sensiblement déformés sur les bords. L’ultra-large du Mi 11 Ultra produit également des prises de vue macro plutôt incertaines.

Le OnePlus 9 Pro est idéal pour les prises de vue ultra-larges (Crédit image: TechRadar)

Xiaomi gagne des points avec son objectif périscope 48MP f/4.1 5x, tandis que le OnePlus 9 Pro a un équivalent 8MP f/2.4 3.3x relativement maigre. Le Xiaomi Mi 11 Ultra prétend produire des zooms hybrides jusqu’à 120x, bien qu’en pratique, il ne soit vraiment bon que pour 30x. Mais c’est assez génial en soi.

En bref, le Xiaomi Mi 11 Ultra prend de superbes photos 1x et de fantastiques photos zoomées, tandis que le OnePlus 9 Pro prend de superbes photos 1x et de fantastiques photos ultra-larges.

En termes de caméras selfie, le Xiaomi a une unité de 20MP, tandis que le OnePlus a un équivalent de 16MP. Le Xiaomi Mi 11 Ultra dispose également de cet écran secondaire, qui facilite potentiellement la prise de selfies avec l’appareil photo principal.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra peut capturer des vidéos 8K à 24 ips et des vidéos 4K à 60 ips, tandis que le OnePlus peut prendre des vidéos 8K à 30 ips et des vidéos 4K à 120 ips. Avantage OnePlus, donc, bien que la vidéo tournée sur le Mi 11 Ultra soit l’une des meilleures que nous ayons vues capturées sur un téléphone.

Spécifications et performances

Le Xiaomi Mi 11 Ultra et le OnePlus 9 Pro utilisent tous deux le chipset Snapdragon 888. Le Xiaomi est livré avec 12 Go de RAM en standard, tandis que le OnePlus offre l’option de 8 Go ou 12 Go.

Le OnePlus 9 Pro a légèrement dépassé le Xiaomi Mi 11 Ultra dans nos tests Geekbench 5 – 3 620 contre 3 519 – mais ce n’est vraiment pas une conséquence. Ces deux téléphones effectuent des tâches de manière tout aussi fluide.

Une chose que nous devons noter est que le Xiaomi Mi 11 Ultra peut fonctionner assez chaud sous charge, comme lors des jeux. Pendant ce temps, le OnePlus 9 Pro dispose d’une chambre à vapeur « Cool Play » avancée qui maintient les choses sur une quille relativement uniforme.

Nous sommes de grands fans du logiciel OnePlus 9 Pro (Crédit image: TechRadar)

Le OnePlus obtient une victoire bien plus importante sur le plan logiciel. Le MIUI de Xiaomi est assez conflictuel, avec des piles de potentiel de personnalisation d’une part, et de nombreux bugs et bloatwares de l’autre.

Comparé à cela, OxygenOS de OnePlus est un soulagement béni. C’est rapide, fluide, élégant et parfaitement exempt de bloatware. Nous espérons vraiment que la fusion Oppo ne gâchera pas les choses à l’avenir, mais pour l’instant, c’est le roi de l’interface utilisateur Android.

Le stockage est assez égal. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est livré avec 256 Go – il existe un modèle de 512 Go, mais cela ne semble pas être largement disponible. Pendant ce temps, le OnePlus 9 Pro vous offre 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Aucun des deux téléphones n’est doté d’un emplacement pour carte microSD.

Batterie

Le Xiaomi Mi 11 Ultra a la plus grosse batterie des deux à 5 000 mAh. Dans le coin OnePlus 9 Pro, vous devez vous contenter de 4 500 mAh seulement.

Cela dit, le Xiaomi Mi 11 Ultra semble exercer plus de pression sur cette batterie plus grosse. Son écran est plus grand et plus lumineux, et il semble basculer entre 60 Hz et 120 Hz, tandis que le OnePlus 9 Pro peut intelligemment évoluer jusqu’à 1 Hz si nécessaire.

Comme nous l’avons également mentionné, le Xiaomi Mi 11 Ultra semble chauffer un peu par rapport à son rival aussi cool qu’un concombre. Et la chaleur est vraiment l’ennemi de la durée de vie de la batterie.

Effectivement, avec le Xiaomi Mi 11 Ultra, nous avons constaté qu’une journée d’utilisation relativement légère ne nous laisserait que 10 à 20 % dans le réservoir. Une utilisation plus typique le viderait complètement au moment où nous étions repliés dans le lit.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra perd pour la durée de vie de la batterie mais gagne pour la charge (Crédit image: Aakash Jhaveri)

Inversement, notre critique a constaté que le OnePlus 9 Pro durerait toute une journée d’utilisation modérée, avec seulement une ou deux occasions où ils devaient se recharger avant 22 heures.

Les deux téléphones se concentrent sur la technologie de charge. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est fourni avec un chargeur de 67 W, tandis que le OnePlus n’est que légèrement en retard sur 65 W. Les deux vous feront passer de 0 à 100 % en 30 minutes environ, ce qui est superbe.

Xiaomi a une avance plus importante en matière de charge sans fil, avec la prise en charge des mêmes vitesses de 67 W. Le OnePlus ne peut gérer que 50W, bien que ce soit toujours génial en soi.

Emporter

Ces deux fabricants ont apporté leur A-game en matière d’alimentation, de technologie d’affichage, de capacités de caméra et de normes de charge. Pris point par point, c’est pincé et rentré tout au long.

Mais le OnePlus 9 Pro est simplement un téléphone beaucoup plus cohérent et considéré dans son ensemble. Il est tout aussi puissant que le Xiaomi Mi 11 Pro, alors que son affichage n’est pas significativement inférieur et que les vitesses de charge sont du même ordre.

L’appareil photo principal du OnePlus 9 Pro peut également rivaliser avec le capteur monstrueux de son rival, grâce à des techniques de traitement d’image intelligentes, tandis que son capteur ultra-large est encore meilleur. Le Xiaomi gagne sur les prises de vue au téléobjectif, mais il est globalement beaucoup plus compétitif que vous ne le pensez.

Mais là où le OnePlus gagne vraiment, c’est dans le fait qu’il est beaucoup plus facile à vivre au quotidien grâce à son design plus mince et plus léger, ses performances de batterie plus uniformes et son interface utilisateur supérieure. Tout cela et c’est aussi des centaines de dollars/livres moins cher, ce qui en fait une victoire beaucoup plus confortable qu’il n’y paraît sur le papier.