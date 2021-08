Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10T Pro: un produit phare abordable affronte un tueur phare

Xiaomi a fait forte impression ces dernières années pour sa capacité à produire des téléphones phares pour moins d’argent que ses rivaux.

Le Xiaomi Mi 11 est l’exemple le plus récent, offrant un niveau de performances, une qualité d’affichage et une excellence de conception qui vous font regarder à deux fois le prix. Mais alors, le Xiaomi Mi 10T Pro nous a tout autant impressionnés quelques mois auparavant – et pour un prix encore moins cher.

Alors, quel téléphone Xiaomi Mi est le meilleur ? Qu’est-ce qui représenterait l’achat le plus intelligent si vous achetiez un nouveau téléphone aujourd’hui ?

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10T Pro

Lorsque vous lancez autant de téléphones que Xiaomi au cours d’une année civile, les choses peuvent devenir un peu encombrées.

Le Xiaomi Mi 11 a été annoncé pour la première fois en Chine le 28 décembre 2020. C’était seulement trois mois après l’annonce du Xiaomi Mi 10T Pro le 30 septembre.

Le Mi 11 a reçu un lancement mondial en février 2021, tandis que le Mi 10T Pro est arrivé au Royaume-Uni en novembre 2020. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu entre ces téléphones en ce qui concerne la durée sur le marché.

(Crédit image : Avenir)

En termes de prix, le Xiaomi Mi 11 commence à 749 £ / 1 099 AU $ (environ 1 057 $) pour le modèle 128 Go, tandis qu’un modèle 256 Go est disponible pour 799 £ (environ 1 128 $). Le Xiaomi Mi 10T Pro a été lancé au prix de 599 £ (environ 780 $, 1 100 AU $), ce qui le rend 200 £ moins cher avant même de prendre en compte les remises.

Aucun de ces téléphones n’est vendu aux États-Unis, donc les lecteurs américains devront passer par un importateur si vous avez l’intention d’en acheter un.

Concevoir

Les deux téléphones ont du verre à l’avant et à l’arrière, prenant en sandwich un corps en aluminium. Cependant, le Xiaomi Mi 11 est le téléphone le plus élégant, le plus courbé et le plus ouvertement « premium » des deux.

À 164,3 x 74,6 mm, l’empreinte du Mi 11 est un peu plus petite que celle du Mi 10T Pro de 165,1 x 76,4 mm. Mais la grande différence ici est l’épaisseur et le poids – le Mi 11 ne mesure que 8,1 mm d’épaisseur et 196 g, tandis que le Mi 10T Pro est assez lourd à 9,3 mm et 218 g.

Le Mi 11 a également un design plus unique, avec un agréable module de caméra carré arrondi qui le distingue de la foule. Le Mi 10T Pro a une apparence plutôt professionnelle, avec un module de caméra volumineux qui “ressemble à un cyclope qui vous regarde”, selon notre critique.

(Crédit image : Avenir)

Il existe également une approche différente de l’authentification biométrique ici. Alors que le Mi 11 dispose d’un système d’affichage plus courant dans les téléphones phares, le Mi 10T Pro est doté d’une solution montée sur le côté. Nous préférons effectivement le Mi 10T Pro sur celui-ci, car le capteur Mi 11 s’avère un peu peu fiable.

Une autre différence de conception intéressante, qui nous amène parfaitement à la section suivante, est la forme de l’écran. Alors que le Mi 10T Pro moins cher opte pour un écran plat mort, le Mi 11 se courbe sur les bords. Comme nous l’avons dit, c’est le téléphone le plus haut de gamme des deux.

Afficher

L’écran du Xiaomi Mi 11 est l’un des meilleurs du marché. C’est une beauté OLED de 6,81 pouces, avec une résolution de 1440 x 3200 (QHD+).

À l’inverse, le Mi 10T Pro est un écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution FHD+. En conséquence, il est tout simplement moins vibrant, avec des noirs plus gris et des couleurs moins précises. Il n’est pas non plus aussi brillant (650 nits contre 1500 nits, si vous vous demandez).

L’écran Mi 10T Pro répond en ce qui concerne le taux de rafraîchissement, de manière quelque peu surprenante. Alors que le Mi 11 peut gérer 120 Hz en même temps qu’il atteint cette résolution QHD, le Mi 10T Pro va jusqu’à 144 Hz.

(Crédit image : Avenir)

En dehors de quelques smartphones de jeu, un taux de rafraîchissement aussi fluide est pratiquement inconnu. Son application pratique est assez limitée, même si vous n’aurez jamais zoomé sur vos flux de médias sociaux aussi rapidement.

Avant que les joueurs inconditionnels ne dépensent leur argent sur un nouveau Xiaomi Mi 10T Pro, réfléchissez à la question des taux d’échantillonnage tactile. À 480 Hz, l’écran du Xiaomi Mi 11 efface son grand frère à 180 Hz pour une réactivité pure.

En bref, alors que le Xiaomi Mi 10T Pro a ce taux de rafraîchissement exceptionnel, nous prendrions l’affichage plus équilibré du Xiaomi Mi 11 offrant n’importe quel jour de la semaine.

Appareils photo

Ces deux téléphones sont étonnamment différents compte tenu de leur marque commune et de leur millésime similaire. Mais le seul domaine de partage potentiel des ressources matérielles semble être les caméras.

Les deux téléphones sont équipés de capteurs d’image Samsung 108MP 1/1,33″, mais approfondissez un peu et vous constaterez qu’ils ne sont pas identiques. Le Xiaomi Mi 11 utilise un nouveau capteur Samsung ISOCELL HM3, qui est le même capteur utilisé dans le Samsung Galaxy S21 Ultra, et est techniquement plus avancé que le capteur Samsung ISOCELL HMX utilisé par le Mi 10T Pro.

Une autre différence, cette fois ostensiblement en faveur du Mi 10T Pro, est que ce dernier utilise une ouverture f/1.7 plus large par rapport au f/1.9 Mi 11. Cela signifie qu’il peut laisser entrer plus de lumière pour frapper ce capteur, bien que les avantages de ce n’est pas toujours aussi clair.

(Crédit image : Avenir)

En plus de cela, les deux téléphones ont des capteurs ultra-larges 13MP f/2.4 décevants avec des champs de vision exceptionnellement larges de 123 degrés, ainsi que des appareils photo macro 5MP. Ils ont même des caméras selfie 20MP similaires.

Si vous avez les yeux d’aigle, vous aurez remarqué qu’aucun des téléphones n’a de téléobjectif. C’est beaucoup plus pardonnable dans le Mi 10T Pro, qui coûte beaucoup moins cher.

Les deux téléphones prennent des photos nettes et équilibrées, en utilisant les techniques intelligentes de traitement d’image AI et de regroupement de pixels de Xiaomi. Grâce à OIS, les deux peuvent rester relativement stables pour les prises de vue de nuit.

OIS bénéficiera également à la capture vidéo. En parlant de cela, les deux téléphones peuvent gérer la vidéo 8K à 30 ips ou la vidéo 4K à 60 ips.

Dans l’ensemble, aucun de ces téléphones ne se distingue vraiment par son offre d’appareils photo, mais les deux offrent de très bons résultats dans la plupart des conditions. Nous donnerions peut-être au Mi 11 l’avantage de son capteur principal plus avancé, mais vous pourriez vous attendre à plus d’avantages compte tenu du prix plus élevé.

(Crédit image : Aakash Jhaveri)

Spécifications et performances

Bien qu’ils ne soient sortis qu’à quelques mois d’intervalle, le Xiaomi Mi 11 a toute une génération d’avance en termes de performances.

Le téléphone le plus récent et le plus cher contient un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Il s’agit du remplacement 2021 du Snapdragon 865 trouvé dans le Mi 10T Pro.

Vous obtiendrez 8 Go ou 12 Go de RAM avec le Mi 11, alors que le Mi 10T Pro n’offre que 8 Go.

Dans le Geekbench 5 axé sur le processeur, un score multicœur de 3569 pour le Mi 11 fait baisser le Mi 10T Pro d’environ 200 à 300 points, ce n’est donc pas une différence sismique. En utilisation générale, vous ne pourrez probablement même pas faire la différence. Tout contraste que vous remarquerez sera probablement dû à cette technologie d’affichage différente.

En ce qui concerne le stockage, les deux téléphones sont disponibles en versions 128 Go et 256 Go. Ni l’un ni l’autre n’offre un slot microSD.

(Crédit image : Avenir)

Alors que les deux téléphones intègrent des haut-parleurs stéréo, seul le Mi 11 bénéficie de l’expertise du spécialiste audio Harman Kardon. Cela sonne mieux en conséquence.

En termes de logiciel, les deux téléphones s’appuient sur le MIUI de Xiaomi, avec ses icônes criardes, ses menus chargés et son bloatware excessif. C’est beaucoup mieux qu’avant, mais si vous accordez la priorité à des logiciels propres et réfléchis, aucun de ces téléphones n’est fait pour vous.

Vie de la batterie

Le Xiaomi Mi 11 fonctionne avec une batterie de 4600 mAh, tandis que le Xiaomi Mi 10T Pro contient une cellule beaucoup plus grande de 5 000 mAh. Cela explique donc pourquoi ce dernier est un singe si gros.

Notre critique a constaté que le Xiaomi Mi 11 brûlerait sa charge en peu de temps, ne parvenant à durer qu’une journée complète s’il réduisait son utilisation au minimum. Ce n’est pas terrible par rapport aux téléphones phares modernes, mais c’est aussi loin d’être le meilleur.

L’approche de force brute de Xiaomi avec le Mi 10T Pro est vraiment payante, car elle dure nettement plus longtemps que le Mi 11. Une partie de cet avantage peut également être liée à l’écran plus petit, plus gradateur et moins net du 10T Pro.

Quelle que soit la raison derrière cela, nous n’avons pas été en mesure d’épuiser la batterie du Mi 10T Pro en une journée, quelle que soit la quantité de jeux, de photographie, de vidéo ou de musique en streaming que nous avons fait. C’est impressionnant.

(Crédit image : Avenir)

Le Xiaomi Mi 11 gagne quelques points en matière de recharge. Son chargeur filaire rapide de 55W, fourni dans le coffret, vous fera passer de 0 à 100% en une demi-heure environ. En revanche, le chargeur 33W du Mi 10T Pro prendra plus d’une heure.

Ailleurs, le Mi 11 prend en charge la charge sans fil rapide de 50 W, tandis que le Mi 10T Pro ne prend pas du tout en charge la charge sans fil.

Emporter

Nous avons attribué à ces deux téléphones 9 sur 10 dans leurs avis respectifs, et ceux-ci ont été publiés à quelques mois d’intervalle. Ce sont tous les deux de très bons combinés, bien évidemment.

Grâce à la différence de prix, choisir un gagnant n’est pas simple. Ils nagent dans des eaux légèrement différentes, le Xiaomi Mi 11 dépassant les vrais téléphones phares comme le OnePlus 9 Pro, et le Xiaomi Mi 10T Pro prenant des quasi-phares comme le OnePlus 8T.

Caché dans ce dernier point est la raison pour laquelle nous nous sentons capables de choisir un gagnant clair, cependant. Le Xiaomi Mi 10T Pro exploite toute une génération de matériel derrière le Xiaomi Mi 11 – en termes de puissance, de conception et (malgré les apparences initiales) de technologie de caméra. Pendant ce temps, l’affichage du Mi 11 est tout simplement en avance sur les rues.

Si vous pouvez trouver le Mi 10T Pro à un prix avantageux, c’est toujours un téléphone brillant. Mais le Mi 11 est nettement meilleur dans la plupart des cas, et son processeur plus récent signifie qu’il restera également pertinent plus longtemps.