Xiaomi Mi 11i, premières impressions et contact | La technologie

Cette semaine, nous avons rencontré plusieurs téléphones et, en fait, nous avons pu les tester. Nous avons déjà le realme 8 en Espagne dont nous vous avons apporté nos impressions, nous vous avons également parlé du surprenant Asus ZenFone 8 et, bien sûr, du frère aîné du Mi 11, l’impressionnant Mi 11 Ultra.

Maintenant, cependant, nous abaissons quelques catégories pour nous placer dans une sorte de mobile intermédiaire entre le Mi 11 et le Mi 11 Lite, curieusement, un Mi 11i qui pJe pourrais être considéré comme un LITTLE F3 Pro et que, bien que son emplacement semble quelque peu compliqué, en réalité ce n’est pas si compliqué.

Si vous voulez de la puissance, l’appareil photo que le POCO F3 n’avait pas et, surtout, des finitions et un écran supérieur, vous devez absolument jeter un œil à ce terminal. Et, avant l’analyse, nous vous disons nos premières impressions sur le Xiaomi Mi 11i.

Xiaomi Mi 11iDisplay 6,67 “Panneau SuperAMOLED | 2400 x 1080 pixels | 395 pixels par pouce | HDR10 + | 1300 nits | Écran plat | Rafraîchissement 120 Hz ProcesseurSnapdragon 888RAM mémoire8 Go LPDDR5 Stockage 128 Go | 256 Go UFS 3,1Caméras principales 108MP / 1,75MP principal | 8 Mpx f / 2,2 grand angle | 5 Mpx f / 2.4 telemacro Caméra frontale 20 Mpx f / 2.45 Batterie 4520 mAh | 33 W de charge | Chargeur dans la boîte Système d’exploitation Android 11 + MIUI 12 Dimensions et poids 163,7 x 76,4 x 7,8 mm | 196 grammes lecteur, IR, NFC, WiFi 6, BT 5.2PrixA partir de 649 euros

Premières impressions du Xiaomi Mi 11i par sections:

Design et écran: presque une copie conforme du POCO F3

Et nous allons commencer par le design, une section qui entre par les yeux et que ce Mi 11i s’occupe à l’extrême. Nous avons un mobile avec un dos en verre qui suit les lignes de conception du reste du Mi 11, mais qui, comme le POCO F3, allonge le module de caméra vers le bas.

C’est un module qui se démarque beaucoup, mais c’est logique quand on considère que le capteur principal qu’il monte n’est pas petit, précisément, et qu’il a besoin d’espace pour qu’il y ait des lentilles qui couvrent toute la surface.

Au dos, nous avons le logo Xiaomi et “ 5G ” sur l’un des côtés et oui, notre couleur Cosmic Black c’est assez sale, comme d’habitude dans cette palette. Il y a une couleur grise et une couleur blanche qui, comme dans le POCO F3 ou dans le Mi 11 Ultra, sera celle qui se libère le plus de la poussière et des empreintes digitales.

En bas, nous avons l’USB-C, un microphone, la fente SIM qui n’accepte pas les cartes et le haut-parleur principal. Le clavier, avec le lecteur capacitif, est sur le côté droit, sur le côté gauche, nous n’avons rien et dans la partie supérieure, nous avons une sortie audio, un autre microphone et l’émetteur IR classique.

C’est un mobile très confortable en main car, malgré ses dimensions et son poids de 196 grammes, il ne fait que 7,8 millimètres d’épaisseur. En ce sens, c’est un terminal qui surprend car on ne s’attend pas à ce qu’un haut de gamme ait cette épaisseur (en supprimant l’iPhone 12 et quelques autres de l’équation), et la courbure des côtés rend la prise en main très confortable.

Sur une surface c’est assez glissant, mais ce que vous devez faire est de bouger beaucoup si nous touchons l’écran avec le mobile sur la table parce que ce module, et son emplacement, font continuellement «danser» le mobile.

Si nous allons à l’écran, il n’y a pratiquement pas de «mais» ici. Nous avons un écran plat, qui plaira à ceux qui n’aiment pas les écrans qui se courbent sur les côtés et qui ont leurs deux grands frères.

C’est un panneau AMOLED avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, 395 pixels par pouce et une diagonale de 6,67 “. En ce sens, il s’agit pratiquement d’un panneau ‘classique’ dans le haut de gamme de Xiaomi. De plus, il a un rafraîchissement de 120 Hz, prend en charge HDR10 + et la luminosité est de 1300 nits en crête.

C’est une configuration très similaire au POCO F3 et la vérité est que voir le contenu est une vraie joie. Les angles de vision sont bons, la réponse est excellente, nous pouvons “ calibrer ” l’image dans la section écran, nous avons un écran toujours allumé, les super fonds d’écran spectaculaires et c’est un plaisir de jouer avec.

Le trou pour la caméra frontale est dans la partie centrale et le diamètre est inférieur à 3 millimètres, étant l’un des plus petits et dérangeant très, très peu.

La section multimédia est complétée par des haut-parleurs stéréo quelque peu déséquilibrés parce que vous pouvez voir que l’inférieur est plus puissant, mais qu’au jour le jour, ils offrent une très bonne expérience avec des vidéos, des jeux et de la musique.

Ils sont compatibles avec Dolby Atmos et la vérité est que la sensation stéréo est excellente. Xiaomi, avec des haut-parleurs meilleurs ou pires, prend grand soin de cet aspect et la vérité est que oui, les basses peuvent manquer de force, mais ce sont de bons haut-parleurs multimédias.

Performance: un Snapdragon 888 pour les conquérir tous

Si nous rentrons à l’intérieur, nous avons une vraie bête. La vérité est que Xiaomi, à l’exception d’exceptions telles que certains Redmi et le Mi 11 Lite 4G avec des processeurs avec des mois de retard, ils montent un tout nouveau SoC et ici nous avons le tout-puissant Snapdragon 888.

Nous vous avons déjà beaucoup parlé de cette puce et ce que nous trouvons est une performance irréprochable dans toutes sortes d’applications et de tests synthétiques. Il est accompagné de 8 Go de RAM, puisqu’il s’agit d’une configuration unique, et dans les tests de performance, voici ses résultats:

Xiaomi Mi 11iXiaomi Mi 11 UltraRed Magic 6OnePlus 9 ProOnePlus 9Xiaomi Mi 11Galaxy S21 Ultra 5GProcesseurSD 888SD 888SD 888SD 888SD 888SD 888Exynos 2100Geekbench 4 Single-5.0775.0714.9585.0435.0814.910Ge4.9510 4.0714.9585.0435.0814.910Ge4.9510 4.0714.9585.0435.0814.910Ge4.9510 4.0114.9585.0435.0814.910Ge .0814.910G14. 1151.1251.1361.050Geekbench 5 Multi3.7113.0863.6553.6423.6843.6483.3473D Mark Sling Shot Extrême-Trop haut Trop haut Trop haut Trop haut Trop élevé 7.7653D Mark Wild Life (Score | FPS) -5.651 | 33,8 FPS5,798 | 34,70 FPS-5 750 | 34,40 FPS5,776 | 34,6 FPS5,463 | 32,7 FPSAnTuTu779.984790.099824.026715.885715.656705.986642.161PC Mark10.01713.074-11.71811.10013.21615.730

La mémoire est de 128 ou 256 Go non extensible et avec la norme UFS 3.1, très rapide, ce qui signifie que les applications s’installent immédiatement, l’ouverture des applications à partir d’un arrêt complet est très rapide et le multitâche est instantané:

Xiaomi Mi 11iXiaomi Mi 11 UltraAsus ROG Phone 5Asus ROG Phone 3OnePlus 9 ProGalaxy S21 Ultra 5G Écriture séquentielle372.74MB / s509.62MB / s525, 66MB / s500.96MB / s502, 92MB / s377.17MB / sLecture séquentielle936, 15MB / s .59 Go / s1,36 Go / s1,41 Go / s1,09 Go / s Écriture aléatoire 33,57 Mo / s20,26 Mo / s32,42 Mo / s26,76 Mo / s39,65 Mo / s38,34 Mo / s Lecture aléatoire 24,08 Mo / s18. 53 Mo / s23,42 Mo / s19,10 Mo / s32,93 Mo / s23,87 Mo / s Vitesse de copie mémoire12,38 Go / s10,23 Go / s10,06 Go / s10,65 Go / s12,33 Go / s10,21 Go / s

Le système est MIUI 12.0.4. Oui, nous n’avons toujours pas le MIUI 12.5 qui arrive dans le Redmi Note 10S, curieusement, mais la vérité est que cette version se passe très bien et je n’ai pas eu, dans ces trois jours d’utilisation, aucun type de problème tel comme une consommation excessive de la batterie, raccrochez ou redémarrez.

Vous devez attendre quelques jours pour voir à quoi ressemble l’expérience d’une semaine et demie lorsque vous l’avez comme mobile principal, mais en principe, pas de problème avec MIUI.

Bien sûr, nous n’avons toujours pas de capteur de proximité, puisque Xiaomi continue de miser sur ce combo entre ultrasons et accéléromètre + gyroscope qui fonctionne bien lorsque les étoiles s’alignent. la réalité est que vous allez raccrocher de nombreux appels si vous faites partie de ceux qui utilisent votre mobile pour parler.

Et pour finir, nous avons un déverrouillage avec une photo ou avec une empreinte digitale sur le côté. Cela fonctionne très précisément et rapidement, comme dans pratiquement tous les Xiaomi. Vous pouvez voir que dans MIUI, l’animation est très soignée et même les superwallpapers sont très rapides.

De son côté, le déverrouillage photo fonctionne sous un angle surprenant et, bien que nous ayons besoin de lumière pour nous reconnaître, il le fait très bien.

Caméras: trois capteurs avec une configuration Xiaomi typique en 2021

Quand on voit les caractéristiques des capteurs du Mi 11i, on peut penser qu’ils sont les mêmes que dans le Mi 11, mais ils ne le sont pas. Le capteur principal est légèrement différent, le capteur angulaire a moins de mégapixels … et le télémacro oui, c’est pareil.

Le capteur principal a 108 mégapixels, une ouverture f / 1,8 et a des dimensions de 1 / 1,52 “. Il est légèrement plus petit que celui du Mi 11 et n’a pas l’OIS que son frère aîné a, mais c’est un capteur qui se comporte vraiment bien à l’intérieur et à l’extérieur.

Le grand angle dispose de 8 mégapixels f / 2,2 et un angle de 119º. Le résultat est bon et l’aberration chromatique est bien corrigée. L’interprétation des couleurs est légèrement différente de la principale, mais si vous avez besoin d’un grand angle à l’occasion, cela ne déçoit pas même si, oui, ce capteur est plus milieu de gamme que haut de gamme.

En revanche, l’objectif que j’aime le plus du dernier Xiaomi (si l’on ne compte pas le spectaculaire mi 11 Ultra) est le télémacro.

C’est un téléobjectif qui nous donne une distance focale de 50 mm, mais avec une mise au point à 10 centimètres maximum. Ce n’est pas un gros capteur et les lentilles ne sont pas lumineuses, mais dans de bonnes conditions d’éclairage, les résultats sont très frappants.

À l’avant, nous avons un appareil photo 20 mégapixels f / 2,5 qui offre un résultat intéressant, respectant bien les couleurs, mais Il faut faire plus de tests pour l’analyse du Xiaomi Mi 11i.

Et il en va de même pour la vidéo. Pour le moment, nous n’avons capturé qu’un clip à 4K60, qui a une stabilisation électronique qui me semble tout à fait correcte.

Batterie: 4520 mAh conditionnée par l’épaisseur de 7,8 mm

On ne peut pas trop parler de l’autonomie réelle du terminal avec une utilisation conventionnelle car le mobile, avec le Mi 11 Ultra, a atteint les médias lundi de cette semaine, nous n’avons donc pas fait de tests terrain fiables. Nous avons pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et de benchmarks, donc ce n’est pas une réelle utilisation.

Ce que nous avons fait a été tellement un test d’écran avec la luminosité maximale qui nous a donné 8 heures 38 minutes d’écran. Pas mal vu qu’il a 4520 mAh. Bien sûr, au quotidien, je veux voir comment est l’efficacité énergétique du SD 888.

À propos du fret, nous avons un chargeur 33W dans la boîte qui charge 50% en 20 minutes et 100% en 51 minutes.

Contact du Xiaomi Mi 11i

Dans quelques jours, nous vous offrirons notre avis complet sur l’analyse du Mi 11i, mais dans ces premières impressions, nous avons déjà vu des détails que nous avons adorés.

Le design est classique dans le Mi 11, mais l’épaisseur de 7,8 mm et ses formes rendent très confortable l’utilisation du terminal. Le dos en verre est très sale dans les couleurs noir et gris, mais il est clair qu’il a un look très premium.

L’écran, oui, est impressionnant. Il perd la courbure et réduit la résolution par rapport à son frère aîné, mais consommer du contenu est un vrai bonheur et le Snapdragon 888 se comporte à merveille.

Maintenant, nous allons continuer à tester pour voir comment l’autonomie est au jour le jour, plus d’exemples de caméras et, surtout, si MIUI 12.5 atteint le mobile … ou si la version actuelle nous pose un problème.