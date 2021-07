Xiaomi Mi 12 date de sortie, prix, actualités et fuites

Bien que de nombreux téléphones Xiaomi soient bientôt disponibles – les Mi Note 11 et Mi 11T viennent à l’esprit – le Xiaomi Mi 12 sera le prochain véritable téléphone phare de la marque.

Le Mi 12 fait suite au Xiaomi Mi 11, le produit phare de la marque en 2020, qui avait également un frère premium dans le Mi 11 Ultra et un milieu de gamme dans le Mi 11 Lite 5G. Bien que nous ayons donné un très bon score au Mi 11 “vanille”, il y a toujours des choses qu’un successeur pourrait faire mieux.

Nous avons répertorié ci-dessous toutes les nouvelles choses que nous voulons voir dans le Xiaomi Mi 12, en fonction de ce que nous avons aimé (et pas) de la série Mi 11, et en regardant d’autres téléphones Xiaomi ainsi que des combinés fabriqués par d’autres sociétés .

Il n’y a pas beaucoup de fuites sur le Xiaomi Mi 12 jusqu’à présent – il est probablement trop tôt pour les entendre – mais vous trouverez ce que nous avons entendu ci-dessous, et quand d’autres commenceront à apparaître, probablement au cours des derniers mois de l’année , nous les rapporterons tous et les partagerons sur cette page. Alors restez à l’écoute pour cela.

Dernières nouvelles

Une source suggère que la technologie de charge 200W de Xiaomi pourrait apparaître dans un téléphone vers le milieu de 2022, ce qui pourrait être trop tard pour le Mi 12 mais peut-être pas pour le Xiaomi Mi 12 Ultra.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le téléphone phare de Xiaomi 2022Quand est-il sorti ? Probablement début 2022Combien ça coûtera? Attendez-vous à un prix plus élevé

(Crédit image : Avenir)

Xiaomi est une entreprise étrange pour les dates de sortie, du moins à en juger par la série Mi 11, et le Mi 12 ne sera probablement pas différent.

Le Mi 11 a été dévoilé pour la première fois en décembre 2020, lors d’un lancement uniquement en Chine. Il a fallu attendre février 2021 pour une relance mondiale et un autre mois avant sa mise en vente.

C’est un calendrier bizarre et allongé qui annule une grande partie du battage médiatique du téléphone au moment où il atteint le marché mondial, donc j’espère que Xiaomi ne le répétera pas pour le Mi 12. Nous ne pouvons cependant pas en être sûrs.

Concernant un tarif Xiaomi Mi 12, on ne peut encore une fois aller que sur le Mi 11 à titre indicatif. Le téléphone coûte 749 £ / 1 099 $ AU (environ 1 040 $), ce qui le place à peu près dans la ligne des prix des Samsung Galaxy S21 et OnePlus 9 – attendez-vous à une concurrence similaire l’année prochaine.

Nouvelles et fuites

Nous avons vu des rendus faits par des fans du Xiaomi Mi 12. Bien qu’ils ne soient pas officiels, ils sont en fait basés sur de vraies fuites sur le téléphone, nous pouvons donc les utiliser comme un premier aperçu de l’appareil.

L’écran et le design sont à peu près les mêmes que sur le Mi 11, mais il y a une caméra arrière supplémentaire et pas de caméra frontale. Cela ne signifie pas que les selfies sont interdits, mais que le téléphone pourrait avoir un snapper sous l’écran, comme le ZTE Axon 20 5G.

Ceci est cependant directement contredit par une fuite, avec une fuite supérieure suggérant que le Mi 12 aura toujours une découpe perforée pour la caméra principale comme ses prédécesseurs.

Une grosse fuite suggère que le Xiaomi Mi 12 aura un appareil photo principal de 192MP ou 200MP, l’un ou l’autre étant l’appareil photo la plus haute résolution que nous ayons vu sur un smartphone. Cette fuite indique également que le téléphone aura la prochaine version de la gamme de chipsets haut de gamme de Qualcomm, vraisemblablement le Snapdragon 895, quelque chose qui était déjà probablement basé sur un précédent.

Avant d’entendre quoi que ce soit de spécifiquement sur le Xiaomi Mi 12, Xiaomi a dévoilé une nouvelle technologie appelée Xiaomi HyperCharge, qui offre une charge filaire de 200 W et une charge sans fil de 120 W. C’est censé être suffisant pour charger complètement une batterie de 4 000 mAh en seulement 8 minutes avec une charge filaire, ou en 15 minutes sans fil.

La société n’a pas dit que cela serait utilisé dans le Xiaomi Mi 12, mais nous pensons qu’il arrivera probablement dans un téléphone avant trop longtemps, donc le Xiaomi Mi 12 (ou l’un de ses frères et sœurs) est un candidat probable.

En effet, plus récemment, une fuite a suggéré que cette technologie de charge pourrait faire ses débuts vers juin 2022, ce qui serait probablement trop tard pour le Mi 12 standard, mais le Mi 11 Ultra a atterri quelques mois plus tard que son frère moins cher, donc le Xiaomi Mi 12 Ultra est un candidat possible.

Ce que nous voulons voir

Cette liste de souhaits de fonctionnalités pour le Xiaomi Mi 12 est basée sur la série Mi 11 (y compris l’Ultra) ainsi que sur d’autres téléphones Xiaomi, et sur ce que font les concurrents de l’entreprise.

(Crédit image : Avenir)

1. Des prix plus bas

Lorsqu’il a fait irruption sur les marchés occidentaux des téléphones, Xiaomi s’est fait un nom avec ses téléphones « phare killer », qui avaient des spécifications similaires aux meilleures offres de Samsung et OnePlus (lui-même le tueur phare d’origine), mais avec des prix beaucoup plus bas.

Avec le Mi 11, ce n’est plus le cas – le téléphone vanille et le modèle Ultra rivalisent tous les deux en termes de prix. Le Mi 11 n’était pas trop cher en tant que tel, mais l’avantage concurrentiel qui a permis à Xiaomi de se démarquer a disparu.

Nous aimerions voir le Mi 12 saper ses contemporains, afin qu’il puisse se placer devant eux d’une manière plus palpable. S’il existe un autre modèle Ultra, nous aimerions voir cela beaucoup plus abordable, car le Mi 11 Ultra ne valait sans doute pas son prix.

2. Une interface utilisateur plus propre

MIUI, le fork Android que Xiaomi utilise sur ses téléphones, possède de très bonnes fonctionnalités et d’autres absolument horribles. L’entreprise doit faire le tri.

Il est vrai que MIUI présente de nombreuses options de personnalisation, plus que certains autres forks Android, et l’interface a une sécurité solide.

Mais d’un autre côté, MIUI est livré avec de nombreux bloatwares, a une fenêtre contextuelle d’analyse de sécurité ennuyeuse chaque fois que vous installez une application, et est vraiment très bogué. Ces problèmes doivent être résolus avant que nous puissions aimer de tout cœur les téléphones Xiaomi.

3. Nouveaux modes de photographie

(Crédit image : Avenir)

Nous énumérons ici quelque chose que nous verrons presque certainement – mais c’est une liste de ce que nous voulons voir, et les nouveaux modes de caméra de Xiaomi sont souvent un régal avec lequel jouer.

Pour la photographie et la vidéographie dans l’application appareil photo, Xiaomi propose souvent de nouveaux modes que ses concurrents n’ont pas. Il existe de nombreux modes vidéo riches en effets appelés Movie Effects, une édition automatique des couleurs pour la photographie (plus approfondie que de simples filtres) et le mode d’édition du ciel qui vous permet de modifier complètement l’horizon et les effets météorologiques des photos.

Nous sommes déjà ravis de voir ce que le Mi 12 apporte, car les modes amusants feront probablement de l’utilisation de l’appareil photo un régal.

4. Meilleure autonomie de la batterie

La série Xiaomi Mi 11 était en proie à un problème constant, en ce sens que les téléphones n’avaient tout simplement pas une très bonne autonomie de batterie.

Bien que chaque téléphone ait une énorme batterie, il ne semble pas que le logiciel ou les fonctionnalités aient été très bien optimisés, ce qui entraîne une épuisement rapide de l’énergie. En particulier, le Mi 11 Ultra a eu un problème de surchauffe qui a fait chuter la charge.

Clairement plus gros n’est pas mieux dans ce cas – nous aimerions que Xiaomi déploie plus d’optimisations de batterie qui évitent aux téléphones de mourir si rapidement.

5. Scanner d’empreintes digitales amélioré

Tous les téléphones Xiaomi n’ont pas de scanners d’empreintes digitales à l’écran, mais ceux qui gâchent souvent un peu cette fonctionnalité.

Certains scanners à l’écran peuvent être capricieux, ce qui signifie que votre doigt est parfois rejeté même s’il devrait fonctionner. Cela peut parfois être un problème logiciel, d’autres fois juste un problème avec le capteur trop petit.

Xiaomi doit trouver un correctif pour ces capteurs d’empreintes digitales, car ils sont assez ennuyeux à utiliser autrement.