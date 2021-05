Xiaomi Mi AirDots 2 SE, l’alternative bon marché aux AirPods triomphe sur Amazon et ne coûte que 22 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez une alternative peu coûteuse aux AirPods, les Mi AirDots 2 SE sont une option très intéressante. Ces écouteurs sans fil Xiaomi prennent d’assaut Amazon et sont en vente pour seulement 22 euros.

Les ventes d’écouteurs sans fil ont explosé ces dernières années et c’est aujourd’hui l’un des secteurs les plus contestés. Sur le marché, nous pouvons trouver d’innombrables modèles et, bien que les AirPod d’Apple continuent d’être la référence, la vérité est que les alternatives moins chères gagnent du terrain.

Si vous souhaitez acheter un casque sans fil bon marché, Les Mi AirDots 2 SE sont l’une des options les plus recommandées. Ils balaient Amazon et sont actuellement en vente pour 22,29 euros.

Pour un peu plus de 20 euros, ces écouteurs Xiaomi True Wireless vous offrent des fonctionnalités très intéressantes. Leur design est clairement inspiré des AirPods d’Apple, et ils sont légers (4,7 grammes par casque) et confortables à porter. Grâce à leur protection contre les éclaboussures, vous pouvez les utiliser sans crainte pour le sport ou lorsqu’il pleut.

Écouteurs totalement sans fil avec suppression du bruit pour les appels, batterie de 5 heures et boîtier de charge avec 15 heures supplémentaires.

Ils sont équipés de quatre microphones (deux par écouteur) pour capter clairement votre voix lors des appels et des appels vidéo. Ils ont les mêmes pilotes de 14,2 mm qui montent le Mi AirDots 2S, le modèle le plus avancé, ils offrent donc une bonne qualité sonore.

Avoir Connectivité Bluetooth 5.0 Pour vous fournir une connexion stable, ils disposent de commandes tactiles et vocales pour que vous n’ayez pas à sortir votre téléphone de votre poche, et ils ont des capteurs pour détecter si vous les avez retirés pour arrêter la lecture automatiquement.

Dans la section sur l’autonomie, chaque casque vous offre une batterie pour environ 5 heures de lecture, bien que l’heure exacte dépende de l’usage que vous en faites. L’étui de chargement leur permet d’atteindre 20 heures d’autonomie au total, Et le temps de charge est très rapide, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps lorsque la batterie sera épuisée.

