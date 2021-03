Xiaomi Mi Band 6 est lancé avec un écran AMOLED « plein écran », un suivi SpO2 et une autonomie de 14 jours

Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi a lancé lundi le Mi Band 6 en Chine (et sur les marchés mondiaux). Le Mi Band 6 dispose d’un écran AMOLED «plein écran» plus grand tout en conservant la promesse d’autonomie de 14 jours de la batterie de son prédécesseur. Il existe également de nouvelles intelligences en matière de fitness, notamment le niveau d’oxygène dans le sang ou le suivi de la SpO2, la surveillance du stress et plus de modes d’entraînement, faisant du Mi Band 6 une mise à jour assez complète sur le Mi Band 5.

Son principal atout est bien sûr l’écran OLED couleur de 1,56 pouces qui s’étend jusqu’aux bords, ce qui entraîne une augmentation de près de 50% de la surface de l’écran. L’écran a une résolution de 152 × 486 pixels et peut plafonner 450 nits. Le haut de cet écran est également protégé par un verre résistant aux rayures 2.5D. Vous pouvez personnaliser l’affichage avec de nombreux cadrans de montre, y compris des cadrans animés similaires au Mi Band 5.

Le Mi Band 6 dispose d’un accéléromètre à six axes et peut également surveiller votre fréquence cardiaque et votre indice de qualité de sommeil en plus de reconnaître vos mouvements de nage – le bracelet est certifié 5ATM, ce qui le rend résistant à la nage. Il peut surveiller votre taux d’oxygène dans le sang. Il prend également en charge 0 modes professionnels. Un score Personal Activity Intelligence quant à lui peut vous donner un aperçu de vos entraînements.

Tout comme avec le modèle précédent, celui-ci bénéficie également d’une option NFC pour permettre les paiements numériques. Le microphone est livré en standard dans les deux modèles.

L’édition standard Mi Band 6 offre une autonomie allant jusqu’à 20 jours, tandis que la variante NFC est censée offrir une autonomie de 14 jours sur une seule charge. Comme le Mi Band 5, le Mi Band 6 se charge également via une station d’accueil magnétique, vous n’avez donc pas besoin de retirer le bracelet pour charger l’appareil.

En Chine, le Mi Band 6 coûtera 230 CNY pour l’édition standard tandis que l’édition NFC se vendra 280 CNY. Historiquement, le Mi Band s’est presque toujours rendu en Inde, de sorte que le Mi Band 6 est également susceptible d’arriver ici assez tôt. .

