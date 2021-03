Xiaomi Mi Band 6: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Ici à Autorité Android, nous adorons la gamme de trackers de fitness Mi Band de Xiaomi. Chaque année, nous donnons des critiques stellaires à la dernière itération. C’est pourquoi nous sommes très heureux que le modèle 2021 abandonne, provisoirement connu sous le nom de Xiaomi Mi Band 6. Dans certaines régions, il serait probablement connu sous le nom de Xiaomi Mi Smart Band 6.

Comme d’habitude, nous nous attendons à ce que Xiaomi intègre plus de fonctionnalités avec la variante de cette année. Nous prévoyons également que les prix continueront d’être incroyablement abordables.

En rapport: Les meilleurs trackers de fitness: Fitbit, Garmin, Xiaomi et plus

Ci-dessous, nous avons compilé toutes les rumeurs réputées que nous avons entendues jusqu’à présent concernant le Mi Band 6. Cela devrait vous donner une bonne idée de ce à quoi vous attendre! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons constamment à jour avec de nouvelles informations au fur et à mesure que nous les entendons.

Nom et date de sortie

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Xiaomi n’a pas confirmé le nom de son prochain tracker de fitness Mi Band. Cependant, nous sommes assez convaincus qu’il atterrirait en tant que Xiaomi Mi Band 6 simplement basé sur l’histoire de la série (et du Mi Smart Band 6 dans certains domaines). La société n’a pas du tout dérogé à son schéma de numérotation ascendante pour la ligne, et nous n’avons aucune preuve suggérant qu’elle changerait cette tendance. En tant que tel, nous utilisons le nom Mi Band 6 jusqu’à ce que nous entendions quelque chose qui nous fait penser différemment.

Désormais, la date de sortie de l’appareil est beaucoup plus ambiguë. Jusqu’à présent, 2021 a été consacré aux premières versions. La série Samsung Galaxy S21, l’Asus ROG Phone 5 et la série OnePlus 9 ont tous été lancés bien plus tôt que d’habitude. Dans cet esprit, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que le Mi Band 6 soit également lancé un peu tôt.

En rapport: Guide de l’acheteur Xiaomi: tout ce que vous devez savoir

Historiquement, Xiaomi lance le dernier Mi Band au début de l’été. L’année dernière, par exemple, nous avons vu le lancement du Xiaomi Mi Band 5 en juin (du moins en Chine). Il est possible que l’entreprise avance considérablement cette date de lancement. Il est également possible qu’il atterrisse à peu près au même moment. Nous ne parierions pas sur son lancement plus tard qu’en juin.

Pour l’instant, prévoyez de voir le Xiaomi Mi Band 6 entre avril et juin. Nous mettrons à jour cela avec des informations plus concrètes dès que nous les aurons.

Conception du Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 5 contre Mi Band 4 Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir le Xiaomi Mi Band 5 à côté de son prédécesseur, le Mi Band 4. Il est assez clair que Xiaomi n’a pas trop changé le design entre les deux générations. De même, nous nous attendons à ce que le Xiaomi Mi Band 6 reprenne également la plupart des éléments de conception illustrés ci-dessus.

En rapport: Test du Xiaomi Mi Band 5: lutter contre Fitbit

Cependant, cela ne signifie pas que l’entreprise n’a pas à l’esprit certaines mises à niveau. Selon une rumeur provenant du code de l’application Zepp (produite par Huami, la société qui fabrique la série Mi Band pour Xiaomi), il pourrait y avoir un écran plus grand pour le Mi Band 6. Nous ne savons pas combien plus grand, mais plus d’écran sur un tracker de fitness est toujours agréable. Pour mémoire, le Mi Band 5 comprenait un écran AMOLED de 1,1 pouces, résolution 126 x 294.

Xiaomi est également très doué pour rendre ses sangles Mi Band amovibles. Cela permet à des sociétés tierces de créer des bracelets compatibles pour ces trackers de fitness. En tant que tel, vous devriez pouvoir obtenir beaucoup de bracelets amusants et colorés pour le Xiaomi Mi Band 6. Cependant, on ne sait pas si le Mi Band 6 fonctionnera avec les bracelets Mi Band 5.

Spécifications et fonctionnalités

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’une des rumeurs les plus excitantes entourant le Xiaomi Mi Band 6 est sa capacité à prendre en charge les commandes vocales Amazon Alexa. Dans le démontage du code de l’application Zepp mentionné précédemment, les snoopers ont trouvé des références à cela. Cela aurait beaucoup de sens car l’Amazfit Band 5 – également produit par Huami – a cette capacité.

L’Amazfit Band 5 prend également en charge le suivi de la SpO2, c’est-à-dire le suivi de l’oxygène sanguin. C’est un moyen utile de mieux comprendre vos routines de fitness. Étant donné que l’Amazfit Band 5 prend en charge cela, il n’est pas déraisonnable de supposer que le Mi Band 6 le pourrait également.

Voir également: Les meilleurs trackers de fitness pour femmes

Nous avons également des preuves suggérant que la prise en charge NFC pourrait être fournie en standard. Il existe peut-être encore une version avec NFC en Chine, mais il y a fort à parier que d’autres régions verront le support NFC sur toutes les versions disponibles.

Enfin, nous nous attendons à ce qu’il y ait plus de fonctionnalités de suivi de la condition physique sur le Xiaomi Mi Band 6. Vous pouvez déjà suivre un grand nombre d’entraînements et d’activités différents, mais la rumeur est que Xiaomi pourrait ajouter 19 modes supplémentaires au tracker:

Fitness en salle

Patinage sur glace en salle

HIIT

Entraînement abdominal

Élongation

Pas à pas

Gymnastique

Pilates

danse de rue

Danser

Zumba

Criquet

Bowling

Basketball

Volley-ball

Tennis de table

Badminton

Boxe

Kickboxing

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Mi Band 6

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le plus gros aspect de la ligne Mi Band qui l’a maintenue si populaire est le prix abordable des trackers. En tant que tel, il est raisonnable de supposer que le Xiaomi Mi Band 6 poursuivrait cette tendance.

La question est: à quel point cela pourrait-il être bon marché? Le Mi Band 5 est devenu le Mi Band le plus cher de tous les temps avec un prix de détail de 50 $. Avec les mises à niveau attendues avec le Mi Band 6, Xiaomi pourrait-il dépasser la barre des 50 $?

Notre hypothèse est non. Avec l’état du monde aujourd’hui lié à la pandémie du COVID-19, les entreprises font probablement de leur mieux pour éviter d’augmenter les prix. Nous pensons qu’il est prudent de supposer que le Mi Band 6 arrivera à un prix inférieur à celui du Mi Band 5 – ou, à tout le moins, au même prix. Cependant, nous n’avons aucune information pour confirmer ou infirmer cela.

En ce qui concerne la disponibilité, Xiaomi commercialise presque toujours ses produits en Chine avant de les déployer dans le monde entier. Nous pouvons nous attendre à ce que la même chose se produise ici. Une fois qu’il a quitté la Chine, vous pouvez vous attendre à une large disponibilité, notamment en Inde, en Europe, au Royaume-Uni et même aux États-Unis.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Xiaomi Mi Band 6! Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris car nous la mettrons à jour en permanence au fur et à mesure que de nouvelles rumeurs apparaîtront.