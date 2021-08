Xiaomi Mi Band et plus: 5 bracelets intelligents pas chers qui sont également en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les bracelets d’activité sont le complément parfait pour mener une vie plus saine, marcher plus et brûler plus de calories au quotidien. Ces modèles sont en vente.

En ce moment si par bracelet d’activité on comprend quelque chose, c’est un Xiaomi Mi Bande. C’est le bracelet d’activité le plus vendu au monde et il est devenu la norme mondiale. Le dernier modèle, Xiaomi Mi Band 6 place la barre très haut, mais il y a plus d’options.

Si vous cherchez un bracelet d’activité pour mesurer vos pas, votre façon de bouger au quotidien ou de faire plus de sport, nous recommandons ces modèles en vente.

Tous les bracelets d’activité mesurent votre pouls avec de petits capteurs. Des informations très utiles pour savoir comment votre cœur fonctionne toute la journée, surtout lorsque vous faites de l’exercice. Mais il existe également des bracelets qui mesurent davantage, comme le niveau d’oxygène dans le sang, le niveau de stress, la qualité de votre sommeil et bien plus encore.

Ces bracelets d’activités sont en promotion et vous devriez profiter de leurs nouveaux prix. Vous pouvez les obtenir dans des magasins comme Amazon, où si vous vous inscrivez à Prime, vous l’obtenez avec une livraison gratuite et rapide.

Le plus recherché : Xiaomi Mi Band 6

Le dernier modèle disponible du tracker d’activité Xiaomi est Mi bande 6. Vous avez maintenant un écran AMOLED plus grand et plus rond, atteignant jusqu’au bord.

Il dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque, d’un moniteur de sommeil, d’un suivi d’activité sportive, résistant à l’eau avec des plongées jusqu’à 50 mètres et une autonomie jusqu’à 14 jours ou 5 jours avec une utilisation très intensive.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 34 euros avec la livraison gratuite. Sur eBay, vous pouvez également l’obtenir pour moins de 40 euros avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

N’oubliez pas de revoir cette analyse complète du Mi Band 6 pour connaître tous ses détails.

Le meilleur rapport qualité/prix : Amazfit Band 5

Avec Amazfit Band 5 vous aurez un certain déjà vu car c’est un bracelet d’activité trop similaire au Xiaomi Mi Band. Et c’est parce qu’Amazfit est le fabricant des bracelets Xiaomi.

Ce Bande Amazfit 5 c’est un exemple que vous pouvez avoir beaucoup de technologie dans un très petit espace et aussi pour très peu.

Il mesure non seulement vos pas quotidiens, votre consommation de calories et vos heures d’activité, mais également votre fréquence cardiaque, votre niveau d’oxygène dans le sang, votre niveau de stress, la qualité de votre sommeil et même vos règles. Compte de suivi des activités sportives et d’une batterie avec une autonomie allant jusqu’à 15 jours.

Il a même Alexa comme assistant vocal intégré pour répondre aux questions ou gérer n’importe quel aspect de votre vie numérique.

Sur Amazon, vous pouvez obtenir ceci Amazfit Band 5 pour seulement 26,90 euros en noir, vert et orange.

Le moins cher : Xiaomi Mi Band 4C

Ce bracelet intelligent a un design à écran plat. Il atteint deux semaines d’autonomie et mesure la fréquence cardiaque ou l’activité physique, bien qu’il n’ait pas de GPS.

Une alternative au Mi Band 6 de Xiaomi est une version de génération précédente avec un écran plus grand et des caractéristiques très similaires. Mais surtout, beaucoup moins cher. Il s’agit de Xiaomi Mi Band 4C Et maintenant, vous pouvez l’obtenir pour seulement 19,40 euros sur Amazon.

Il possède un écran LCD de 1,08 pouce avec une résolution de 128 x 220 pixels, un moniteur de fréquence cardiaque 24 heures et des alertes lorsque la fréquence cardiaque est différente ou trop élevée.

Il dispose également d’un suivi sportif, d’un suivi de la qualité du sommeil et oui, vous pouvez également nager ou vous doucher avec car il a une résistance de 50 mètres sous l’eau. L’autonomie est jusqu’à 14 jours.

Avec un grand écran : Huawei Band 6

Tracker d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance du VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

Peut-être l’un des meilleurs appareils portables de Huawei en ce moment est-il Huawei Bande 6. C’est un bracelet d’activité, mais avec un écran AMOLED si grand qu’il ressemble à une montre connectée.

Ce bracelet dispose d’un écran de 1,47 pouces, grand et bien visible en plein soleil pour pouvoir gérer l’intégralité de son interface. Il dispose également d’une surveillance jusqu’à 96 sports, d’une surveillance continue du pouls tout au long de la journée, d’une surveillance du niveau d’oxygène dans le sang, d’une analyse du sommeil et d’une autonomie allant jusqu’à 2 semaines.

Dans l’analyse approfondie de Huawei Band 6 que nous avons publiée dans ComputerHoy.com, vous avez beaucoup plus d’informations sur son fonctionnement et tous ses avantages.

Vous pouvez l’obtenir dans une offre spéciale pour 49 euros dans la boutique en ligne Huawei en noir, orange, vert et rose. La livraison est faite depuis l’Espagne et est également gratuite.

Vous pouvez aussi l’acheter sur Amazon pour le même prix, seulement 49 euros dans les mêmes coloris.

Pour gérer le stress : Fitbit Luxe

Bracelet d’activité et de bien-être avec jusqu’à 5 jours de batterie, surveillance de la fréquence cardiaque, gestion du stress, qualité du sommeil et activités sportives.

Fitbit Luxe C’est un bracelet d’activité différent, bien que sa fonction soit très similaire. Ce bracelet Fitbit, maintenant une entreprise Google, est intégré à la plateforme sociale de la marque et si vous êtes une personne qui connaît plus de personnes avec Fitbit, vous voudrez l’avoir pour rivaliser.

L’idée autour de Fitbit Luxe n’est pas tant la poursuite du sport, mais plutôt le bien-être. Il vise à savoir si vous dormez bien, votre niveau de stress et à améliorer votre qualité de vie grâce au sport.

Il dispose d’un guide étape par étape pour apprendre à gérer le stress, des informations détaillées sur la façon dont vous passez la nuit ou avec une analyse continue de jusqu’à 20 modes sportifs

Il peut désormais être acheté à prix réduit sur Amazon pour 127 euros et est disponible en rose-platine, noir graphite et or blanc.

Ces bracelets d’activité vous aideront d’une manière ou d’une autre dans votre quotidien, soit en comptant vos pas et les calories brûlées, soit en vous aidant à améliorer vos objectifs pour faire plus d’exercices quotidiens.

