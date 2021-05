Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, le scooter électrique le plus populaire de Xiaomi, avec 150 euros de réduction | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez essayer ce que cela fait de se déplacer sur un scooter électrique, ou si vous souhaitez renouveler celui que vous avez, vous pouvez maintenant vous procurer un Xiaomi Mi Electric Scooter 1S avec un prix inférieur à 300 euros.

Les scooters électriques Ils sont un moyen très pratique et amusant de se déplacer dans la ville. Et ils ne polluent pas non plus. L’un des modèles les plus populaires et les mieux notés est le Scooter électrique Xiaomi Mi 1S. Et maintenant, c’est moins cher que jamais.

Obtenir votre Scooter électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S avec une réduction de 33% sur Media Markt, avec livraison gratuite ou ramassage en magasin. Il est à vous pour seulement 299 euros. Est ou sont 150 euros de moins que votre PVC, qui s’élève à 449 euros.

C’est l’un des meilleurs scooters électriques du marché. Atteint une vitesse maximale de 25 km / h, ce qui est autorisé par la loi, et a une autonomie de 30 kilomètres.

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km / h.

C’est un scooter pliable qui se plie en 3 secondes et ne pèse que 12 kg. Il peut être parfaitement porté à la main prendre les transports en commun, ou le mettre dans le coffre de la voiture.

Incorpore des technologies avancées telles que le système de freinage KERS, qui est utilisé dans la Formule 1. En utilisant l’énergie cinétique, l’énergie est récupérée pendant le freinage.

Cela a aussi mesures de sécurité pour voyager en toute sécurité: Un phare ultra-lumineux pour la conduite de nuit, un système de freinage à double disque et antiblocage, des feux arrière rouges et des pneus de 8,5 pouces avec d’excellents amortisseurs.

le Scooter électrique Xiaomi Mi Scooter 1S Il dispose d’un écran sur le guidon qui affiche des données telles que la vitesse ou la durée de vie de la batterie, et se connecte au mobile via Bluetooth. Prend en charge une charge maximale de 100 kilos.

