Xiaomi Mi FlipBuds Pro, leurs écouteurs les plus haut de gamme qui rivalisent avec les AirPods Pro d’Apple sont désormais officiels | La technologie

Avec la suppression active du bruit et la puce phare de Qualcomm, Xiaomi présente les écouteurs sans fil les plus puissants de son catalogue pour défier les modèles les plus haut de gamme du marché.

La concurrence sur le marché des écouteurs devient de plus en plus décisive. Les marques peinent à proposer les modèles les moins chers, mais avec des qualités intéressantes pour arracher une partie des ventes des marques qui ont marqué le pouls de l’industrie ces dernières années. Les derniers à essayer sont les Xiaomi Mi FlipBuds Pro.

La société vient de les présenter, un grand pas en avant, car ils sont les premiers à inclure une suppression active du bruit prise en charge par le Puce Qualcomm QCC5151, La puce audio phare de Qualcomm aujourd’hui. C’est pourquoi nous pouvons les définir comme les écouteurs haut de gamme de Xiaomi.

En noir et avec le design caractéristique qui simule le style des AirPods Pro d’Apple, un classique que presque toutes les autres marques ont déjà rejoint. Bien sûr, ces nouveaux écouteurs Xiaomi coûtent la moitié de celui de la pomme.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Ces TWS haut de gamme sont livrés avec un étui pour les ranger pour augmenter leur autonomie jusqu’à 2 heures avec seulement cinq minutes de charge, selon les calculs de la marque. Xiaomi assure qu’ils peuvent atteindre le 28 heures de lecture totale, mais il faut tenir compte du fait que le système de suppression du bruit réduit cette autonomie.

L’affaire a Port USB-C pour le charger, bien qu’il intègre également chargement sans fil et débarrassez-vous des câbles encombrants. C’est une autre qualité tout à fait premium que l’on ne voit pas dans d’autres modèles plus basiques de la marque.

En ce qui concerne la qualité du son qu’ils offrent, eL ANC peut atténuer le bruit ambiant à 40 dB, la marque utilise le bruit d’une bibliothèque comme exemple. Ce système utilise trois microphones: le premier écoute la voix du locuteur pendant un appel, le second écoute le bruit externe pour l’isoler, et le troisième garantit que la voix de l’utilisateur n’est pas coupée accidentellement. Le tout soutenu par le Puce Bluetooth QCC5151 en charge de filtrer ces bruits.

Les Mi FlipBuds Pro offrent une synchronisation rapide, Qualcomm aptX adaptatif et Bluetooth 5.2, en plus d’une faible latence, mais cette dernière qualité n’est compatible qu’avec une série de mobiles: Mi Mix Fold, série Mi 11, série Mi 10, série Redmi K40, série Redmi K30, Redmi Note 9 Pro.

Pour le moment, ils ne sont disponibles que sur le marché asiatique avec un prix de 799 yuans, environ 103 euros prix. Les AirPods Pro d’Apple coûtent actuellement 199 euros sur Amazon. Il n’y a pas de date officielle pour que le FlipsBuds Pro fasse le saut sur le marché international.