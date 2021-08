Xiaomi Mi Mix 4 avec caméra sous-écran ne signifie pas que votre prochain téléphone en aura un

Le Xiaomi Mi Mix 4 est presque certain de disposer d’une caméra sous l’écran – il a maintenant été taquiné par un cadre de l’entreprise – mais cela ne signifie pas que votre prochain smartphone est configuré pour intégrer la technologie.

Bien que le Xiaomi Mi Mix 4 puisse être vendu sur les marchés du monde entier plus tard cette année, nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit le téléphone le plus vendu. La série Mi Mix est l’endroit où la société a traditionnellement lancé ses nouvelles technologies à venir avant qu’elles n’arrivent à ses combinés les plus vendus, tels que la série attendue Xiaomi Mi 12.

C’est probablement le début de la généralisation des caméras sous-écran, mais les rumeurs suggèrent que nous attendrons un peu plus longtemps jusqu’à ce que cette technologie devienne la norme sur les smartphones.

Quelques fuites suggèrent que le prochain smartphone pliable Galaxy Z Fold 3 de Samsung pourrait également introduire une caméra sous-écran. C’est la première fois que nous voyons les débuts technologiques d’un produit Samsung, si cela se produit.

Oppo a également introduit une nouvelle version de sa technologie de caméra sous-écran – c’est la troisième génération de cette technologie – et c’est peut-être la première fois que nous voyons cela sur un prochain smartphone.

Auparavant, nous n’avions vu que ZTE lancer la technologie sur ses smartphones Axon 20 5G et Axon 30 5G. Nous avons essayé le plus ancien de ces deux combinés et nous avons constaté que les images de selfie étaient considérablement plus délavées que les autres combinés dotés de tireurs de selfie traditionnels.

Alors pourquoi cela ne sera-t-il pas la norme sur les smartphones pendant un certain temps ? Nous pensons que cette technologie évoluera progressivement et il est peu probable que cette technologie soit utilisée sur les prochains smartphones comme l’iPhone 13 ou le Samsung Galaxy S22.

Un rapport a suggéré que la production de Samsung ne serait pas prête à atteindre l’échelle nécessaire pour la grande série phare de la société, ce sera donc une fonctionnalité exclusive de la gamme de la société pour le Galaxy Z Fold 3 dans un avenir prévisible.

Si vous voulez désespérément essayer un smartphone avec une caméra sous-écran, vos options devraient devenir beaucoup plus larges dans les mois à venir. Attendez-vous à voir de plus en plus d’entreprises introduire cette technologie au cours de la prochaine année, mais cela dit, nous ne nous attendons pas à ce que les appareils phares grand public adoptent la technologie avant la mi-2022 au plus tôt.

Par téléphone Arena