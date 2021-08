Xiaomi Mi Mix 4 date de sortie, prix, actualités et fuites

in

Le Xiaomi Mi Mix 4 est un téléphone dont nous entendons parler depuis des années, et pendant un certain temps, il a semblé qu’il avait été annulé – ou tout simplement jamais prévu en premier lieu. Mais une vague de rumeurs récentes suggère que le téléphone est en route et à venir.

Si l’on en croit les rumeurs, ce combiné phare de Xiaomi pourrait valoir la peine d’attendre, car il est question d’une caméra sous-écran, d’une puissance haut de gamme, d’une charge extrêmement rapide, etc.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons entendu jusqu’à présent sur le Xiaomi Mi Mix 4, y compris des détails sur la date de sortie probable et le prix. Cela vaut également la peine de revenir ici régulièrement si vous êtes intéressé par le téléphone, car nous garderons cet article à jour avec chaque nouvelle fuite et rumeur.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Un téléphone haut de gamme de XiaomiQuand est-il sorti ? 10 août en ChineCombien ça coûtera? Les fuites suggèrent un prix très élevé

Xiaomi a annoncé que le Mi Mix 4 allait être dévoilé officiellement le 10 août, du moins en ce qui concerne la Chine. Nous devrons attendre et voir en ce qui concerne la disponibilité internationale.

Auparavant, nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait atterrir au troisième trimestre 2021, selon une source. Cela signifierait donc juillet, août ou septembre.

En ce qui concerne le prix, les mêmes sources suggèrent qu’il coûtera encore plus cher que le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui est actuellement le meilleur téléphone de l’entreprise, et se vend à 1 199 £ / 1 799 $ AU (environ 1 600 $), nous espérons donc que vous avez économisé .

Conception et affichage

Nous avons eu notre premier aperçu du design probable du Xiaomi Mi Mix 4 avec l’aimable autorisation de @UniverseIce, qui a publié un rendu sur Twitter montrant un design tout écran avec un écran incurvé et aucune caméra selfie visible, car ce sera apparemment sous l’affichage. La lunette en bas est légèrement plus épaisse que sur les côtés ou en haut, mais reste assez petite.

Depuis, nous avons vu une affiche promotionnelle divulguée montrant le Xiaomi Mi Mix 4, ce qui confirme encore une fois l’idée que nous allons obtenir le premier téléphone Xiaomi avec une caméra selfie sous-écran ici (et sans encoche).

Je suis à 100% affirmatif, Mi Mix4 utilisera la technologie UPC ( Under Panel Camera ), et il est très probable qu’il utilisera un écran incurvé, et d’autres nouvelles technologies seront utilisées pour ce téléphone. pic.twitter.com/esxZPrw5F310 avril 2021

Voir plus

Ailleurs, nous avons entendu dire que la résolution de l’écran pourrait simplement être FHD + – une limitation qui est apparemment imposée en raison de la caméra selfie sous-écran. Cela dit, Xiaomi travaillerait sur une technologie qui pourrait le rendre plus net et meilleur qu’un écran 1080p typique.

Une fuite beaucoup plus ancienne indiquait quant à elle un écran 1080 x 2048 et incluait également un rendu supposé du téléphone, montrant à la fois l’avant et l’arrière. Vous pouvez le voir ci-dessous, mais notez que cela date de 2019, donc si cela était exact, il est très probable que les choses aient changé depuis.

(Crédit image : Weibo)

Appareil photo et batterie

La principale rumeur de caméra que nous avons entendue est celle que nous avons déjà mentionnée – ce téléphone pourrait avoir une caméra selfie sous l’écran. Les spécifications de cet appareil photo sont inconnues pour le moment, mais plusieurs sources ont signalé cette fonctionnalité, il aura donc probablement un tel vivaneau.

Quant à la caméra arrière, dans une fuite remontant à 2019, nous avons entendu que le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait avoir un vivaneau arrière à triple objectif, avec un capteur principal 108MP, un ultra-large 16MP et un périscope 12MP un. Cela dit, étant donné l’âge de la fuite, nous doutons qu’elle soit exacte.

Nous avons cependant des informations plus récentes sur la batterie, qui, selon vous, pourraient être de 4 500 mAh ou 5 000 mAh. Cependant, la vitesse de charge potentielle est plus excitante que la taille, qui, selon une source, pourrait être de 120 W avec fil ou de 80 W sans fil. Les deux sont incroyablement rapides, 80 W étant plus rapides que n’importe quelle charge sans fil encore disponible sur un smartphone grand public.

Bien que nous prenions cela avec une pincée de sel, Xiaomi a déjà démontré une charge sans fil de 80 W et a équipé le Xiaomi Mi 10 Ultra d’une charge filaire de 120 W, donc cela semble crédible.

Il convient de noter qu’une fuite beaucoup plus ancienne de 2019 (celle mentionnée ci-dessus) indiquait une charge de seulement 30 W, mais c’est presque certainement faux, étant donné que la plupart des téléphones Xiaomi haut de gamme offrent désormais une charge plus rapide que cela.

Spécifications et fonctionnalités

Sur le plan de l’alimentation, des fuites suggèrent que le Xiaomi Mi Mix 4 aura un chipset Snapdragon 888 haut de gamme, ce qui aurait du sens, car la plupart des produits phares Android de 2020 l’ont utilisé – bien que le Snapdragon 888 Plus ait maintenant été dévoilé, donc le 888 n’est plus tout à fait le meilleur.

Il est donc possible que le Mi Mix 4 utilise le 888 Plus, d’autant plus que Xiaomi a confirmé qu’il avait au moins un téléphone en préparation avec ce chipset. Cela a maintenant été soutenu par une fuite récente.

La même source suggère que nous examinons un téléphone qui arrivera avec 12 Go, ce qui renforce encore l’idée qu’il s’agira d’un smartphone très haut de gamme lorsqu’il apparaîtra – alors attendez-vous à ce qu’il soit tarifé en conséquence.