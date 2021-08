Xiaomi Mi Mix 4 est là avec une caméra sous-écran, Snapdragon 888 Plus

in

Près de deux ans après avoir présenté sa technologie de caméra sous-écran, Xiaomi a enfin lancé son premier téléphone avec une caméra selfie “invisible”. Le nouveau Mi Mix 4 est également le premier téléphone à être alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 888 Plus de Qualcomm. C’est un successeur direct du Mi Mix 3 5G, qui a été annoncé en février 2019.

Le dernier produit phare Android de Xiaomi est livré avec un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces doté d’une résolution FHD +, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une protection Gorilla Glass Victus. Il utilise un appareil photo sous-écran de 20 MP avec de grands pixels de 1,6 μm, censé offrir une bien meilleure qualité d’image que les téléphones précédents avec des appareils photo “invisibles” similaires. La zone située juste au-dessus de la caméra utilise un motif de pixels en micro-diamant qui permet une densité de pixels élevée de 400 PPI.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

À l’arrière du Mi Mix 4 se trouve une grande bosse de caméra abritant un capteur principal 108MP, un objectif ultra-large de forme libre 13MP et un objectif périscope 8MP avec zoom optique 5x. Le Mi Mix 4 dispose d’une batterie relativement grande de 4 500 mAh avec prise en charge de vitesses de charge filaires de 120 W et sans fil de 50 W. Selon Xiaomi, il ne faut que 15 minutes pour que le Mi Mix 4 soit complètement chargé en mode boost. C’est nettement plus rapide que même le Mi 11 Ultra, l’un des meilleurs téléphones Android de Xiaomi.

Comme on peut s’y attendre d’un produit phare moderne en 2021, le Mi Mix 4 propose également deux haut-parleurs stéréo, une résistance à l’eau et à la poussière IP68, la prise en charge du Wi-Fi 6E, l’Ultra-Wideband (UWB) et la connectivité 5G.

Le Mi Mix 4 devrait être mis en vente en Chine à partir du 16 août pour un prix de départ de 4 999 yuans (environ 770 $). Il sera disponible en trois couleurs : Ceramic Black, Ceramic White et un tout nouveau Ceramic Grey. Il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité mondiale.

Beaucoup d’amour

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant d’options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’à 700 $ de produits phares. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.