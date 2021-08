Xiaomi Mi Mix 4 promet une caméra selfie invisible avant le lancement du 10 août

in

Xiaomi dévoilera enfin la suite du Mi Mix 3 5G lors d’un événement en Chine le 10 août, juste un jour avant l’événement Galaxy Unpacked de Samsung. Selon un teaser publié par la société sur sa page officielle Weibo, l’événement de lancement commencera à 19h30 heure locale (7h30 HE).

Source : Xiaomi sur Weibo

Comme le Mi 11 Ultra, le Mi Mix 4 devrait être un produit phare haut de gamme qui prendra en charge les meilleurs téléphones Android, y compris le Galaxy S21 Ultra de Samsung. Les rumeurs suggèrent que le téléphone sera équipé du chipset 5 nm Snapdragon 888 de Qualcomm, ainsi que de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage UFS 3.1.

Malheureusement, le teaser publié par Xiaomi ne révèle aucun détail sur le prochain téléphone. Cependant, une vidéo partagée par le pronostiqueur Digital Chat Station suggère que le Mi Mix 4 comportera une caméra selfie sous l’écran. Il est également prévu d’avoir un écran secondaire de type Mi 11 Ultra à l’arrière. D’autres spécifications rumeurs du téléphone incluent une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide filaire de 120 W, une charge sans fil de 80 W et une prise en charge UWB.

Xiaomi travaille sur des caméras sous-écran depuis 2019. L’année dernière, la société a présenté sa technologie de caméra sous-écran de troisième génération et a confirmé qu’elle lancerait son premier téléphone avec une caméra selfie “invisible” en 2021.

Xiaomi n’est pas la seule entreprise qui devrait bientôt lancer son premier téléphone avec appareil photo sous-écran. Le prochain Galaxy Z Fold 3 de Samsung devrait également avoir une caméra sous-écran. Cependant, il reste à voir si les caméras sous-écran du Mi Mix 4 et du Galaxy Z Fold 3 seront de meilleure qualité par rapport à celle du ZTE Axon 20 5G de l’année dernière.

Innover sur l’innovation pic.twitter.com/dpl4RmZ7v4 – Agatha Tang (@aggasaurus) 5 août 2021

Xiaomi a publié un nouveau teaser qui présente un véritable design plein écran sans découpe ni encoche pour la caméra selfie.