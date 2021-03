Xiaomi Mi Mix Fold: lutter contre Samsung

Xiaomi a annoncé le Mi Mix Fold, doté d’un facteur de forme de style Galaxy Fold, d’un chipset Snapdragon 888 et d’une batterie de 5020 mAh.

Nous avons vu de nombreuses rumeurs et fuites indiquant l’arrivée imminente du premier téléphone pliable de Xiaomi disponible dans le commerce, et la société a finalement montré l’appareil lors d’un événement diffusé en direct.

Le nouveau téléphone pliable s’appelle Mi Mix Fold et adopte un design pliable de style Samsung Galaxy Fold. Cela signifie que vous avez un écran principal OLED de 8,01 pouces (2480 x 1860, HDR10 +, Dolby Vision) une fois déplié, ainsi qu’un écran de 6,52 pouces de la taille d’un smartphone à l’extérieur lorsque l’appareil est plié (avec poinçon – découpe du trou). Xiaomi affirme également que l’écran du téléphone peut être plié un million de fois.

Le nouveau pliable de Xiaomi est doté d’un SoC Snapdragon 888, d’une charge de 67 W, ainsi que d’une batterie de 5020 mAh. Ce dernier en fait la plus grosse batterie d’un téléphone pliable à ce jour.

En termes de photographie, le nouveau téléphone arbore un appareil photo principal de 108 MP (sans binning), un appareil photo ultra-large de 13 MP et un objectif de 8 MP. Ce dernier utilise pour la première fois la technologie des lentilles liquides dans un grand téléphone, ce qui lui permet d’offrir des capacités de téléobjectif 3X (et un zoom numérique 30X) ainsi que des prises de vue macro.

La marque chinoise propose également un mode PC accessible avec un glissement de trois doigts, offrant une interface utilisateur de style bureau et plusieurs applications à fenêtres. On ne sait pas si cette fonctionnalité fonctionnera avec des écrans externes comme nous l’avons vu avec le mode Dex de Samsung.

Le premier pliable de Xiaomi coûtera 9 999 yuans (~ 1521 $) pour la variante 12 Go / 256 Go et 10 999 yuans (~ 1674 $) pour l’option 12 Go / 512 Go.

Les représentants de Xiaomi avaient précédemment suggéré que le Mi Mix Fold était destiné au marché chinois, mais nous avons demandé si le pliable arriverait sur les marchés mondiaux plus tard en 2021. Nous mettrons à jour l’article si / quand Xiaomi nous reviendra.

Ceci est une nouvelle de dernière heure – plus à suivre.