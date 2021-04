Xiaomi Mi Note 11 pourrait implémenter un capteur de 200 mégapixels | La technologie

Un prochain mobile Xiaomi pourrait implémenter un capteur de 200 mégapixels qui serait développé par Samsung.

Bien que la majorité des utilisateurs ne tirent pas pleinement parti des différentes technologies qui leur sont mises à leur disposition, en ce qui concerne les appareils photo, ils font l’expérience d’un concurrence entre différents fabricants pour offrir le capteur le plus puissant. Maintenant, comme une fuite, Xiaomi pourrait être le prochain à prendre les devants.

Alors qu’il y a un an, il y avait des chiffres qui échoueraient aujourd’hui, déjà on parle que les mobiles Xiaomi atteindront 200 mégapixels dans un proche avenir, selon MyDrivers et d’autres publications.

Les informations provenant de différentes sources de Chine indiquent que Xiaomi va intégrer un appareil photo de 200 mégapixels avec un capteur Samsung ISOCELL dans l’un de ses prochains mobiles, il aurait également une taille de pixel de 1,28 µm.

Si cette information est vraie, comme elle commence à être prise pour acquise, Xiaomi aurait dans ses appareils un appareil photo plus puissant que le même fabricant de capteurs, Samsung, dont le Galaxy S21 Ultra implémente un capteur 108 Mpx avec une ouverture f /1.8.

La rumeur veut que cet appareil photo puissant irait sur le marché avec le Mi Note 11 dont nous n’avons toujours pas d’informations confirmées. Cet appareil devrait être Nouvel effort de Xiaomi pour gagner en présence parmi les mobiles haut de gamme, un espace qui assaut de plus en plus avec une plus grande impulsion.

Comme indiqué dans Ezanime.net, à ce moment Xiaomi compte plus de 1000 techniciens travaillant dans le département de la caméra et espère doubler ce nombre durant l’année. La société ne veut pas dépendre de tiers pour travailler sur ces types de fonctionnalités et sait que les utilisateurs apprécient grandement les caméras lorsqu’ils choisissent un téléphone mobile.

Nous verrons si cette information se confirme au fil du temps ou si un autre fabricant est en avance sur Xiaomi avec un appareil photo similaire. Aujourd’hui, rien ne peut être exclu dans l’industrie et les appareils photo et les batteries semblent être les composants qui connaissent la plus grande accélération.